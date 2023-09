Il futuro dei dati è ibrido e distribuito: le informazioni sono memorizzate in punti diversi e dislocati tra loro, vicini alle fonti che li producono, sia in cloud che on-premise. Come spiega Don Murray, co-fondatore di Safe Software, non esiste una soluzione migliore e unica per tutte le aziende: la scelta del dove memorizzare i dati dipende dalla loro natura e dai livelli di privacy e performance che si vogliono ottenere.

Pixabay

La presenza di informazioni memorizzate in modo distribuito ha un impatto importante sul modo in cui vengono processate: i volumi di dati sono troppo grandi per essere spostati, quindi si rende necessario muovere i processi vicino alle informazioni, non il contrario. Ciò consente di ridurre la latenza e aumentare la sicurezza, oltre a ridurre i costi di trasferimento.

Nel caso di sensori per monitorare sistemi più o meno complessi, è più conveniente spostare l’elaborazione vicino alle fonti invece di inviare continuamente dati in rete. Le uniche informazioni che vengono inviate al sistema centrale di monitoraggio sono quelle relative a eventi significativi o anomali per notificare gli operatori; gli altri dati possono essere elaborati facilmente lì dove vengono prodotti.

Ridurre la quantità di dati trasmessa in rete è un vantaggio anche in termini di sicurezza: la superficie di attacco si riduce e si limita il rischio che gli attaccanti entrino in possesso delle informazioni. Elaborare i dati alle sorgenti consente inoltre alle imprese di limitare l’accesso remoto di terze parti alle informazioni, rendendo disponibile solo il risultato finale.

Pixabay

Nello scegliere la strategia migliore per dove memorizzare ed elaborare le informazioni, le imprese dovrebbero considerare le implicazioni di sicurezza e i costi di gestione e spostamento dei processi. Nel caso si stiano integrando i dati da un’organizzazione SaaS, può essere utile chiedere dove si trova il suo data center ed eseguire l’elaborazione nello stesso.

Il modello migliore, ricorda Murray, è quello che meglio si adatta ai requisiti del business. Le configurazioni possono essere molteplici, e ognuna di esse offre un modo diverso per proteggere i dati, ridurre i costi e aumentare le performance.