Emergenza coronavirus, esperti e imprenditori a disposizione per aiutare le PMI

Oggi alle ore 15, la pagina facebook di Quantico Business Community ospiterà una maratona di esperti e imprenditori che si alterneranno fino alle 18 ogni 20 minuti, affrontando i temi più critici da gestire in azienda per superare la crisi in atto dovuta al coronavirus.

Salvaguardare la stabilità, gli obiettivi di business, i posti di lavoro e contenere e superare l’impatto economico negativo di questa situazione di emergenza sono le principali preoccupazioni delle migliaia di PMI italiane.

Quantico Business Community con i suoi esperti e tutti coloro che hanno accettato l’invito a partecipare si mette a disposizione di quanti si trovano in difficoltà in questo momento, offrendo esempi concreti e best practice già attuate da altri imprenditori, con i quali il pubblico potrà intervenire, porre domande e avere risposte in diretta.

I temi che verranno affrontati nel corso del pomeriggio saranno: Smart working: cos’è e come implementarlo in azienda in tre giorni; come mantenere coeso e focalizzato un team in situazioni di crisi; innovazione e modalità alternative di erogazione di prodotto e servizi B2B/B2C.

E poi: mantenere i clienti attuali, acquisirne nuovi; salvaguardare il fatturato: come fare; digitalizzazione dell’impresa; procedure e lean management; KPI, leadership e controllo di gestione: mantenere il timone dell’azienda; budget e programmazione; impatto fiscale e interventi a sostegno delle aziende, pubblici-privati.

Tra gli esperti che interverranno ci sono Luca Mazzucchelli, psicologo; Marco De Veglia, brand positioning consultant; Veronica Gentili, Facebook marketing expert; Francesco Errico, commercialista e molti altri.