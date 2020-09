Epson annuncia la sua prima stampante piana UV LED

Per i produttori di cartellonistica che desiderano ampliare l’offerta e produrre stampe UV di alta qualità, Epson presenta la sua prima stampante piana UV LED per il mondo del signage: SureColor SC-V7000. Questo modello si basa sul successo della premiata gamma di stampanti Epson SureColor Serie S e offre risultati di alta qualità, veloci e affidabili su una vasta gamma di supporti.

SureColor SC-V7000 è stata progettata per soddisfare le esigenze delle moderne aziende di signage che necessitano di una produttività elevata e di costi complessivi di gestione inferiori, senza compromettere i risultati. Disponibile dal prossimo novembre, questa robusta e conveniente stampante è dotata di una testina di stampa Epson Micro Piezo e di un set di dieci inchiostri di nuova concezione, tra cui grigio, rosso, bianco e laccato.

Tutto questo garantisce una riproduzione accurata dei colori per le cromie spot e aziendali, senza compromessi sulla qualità. Il sistema di aspirazione a 4 zone è di serie, pertanto gli operatori utilizzano solo l’area necessaria per il lavoro di stampa; inoltre, lo ionizzatore e i perni di registrazione garantiscono facilità d’uso, efficienza e produttività.

Il software Epson Edge Print RIP, insieme al controller UV Flatbed, consente agli operatori di velocizzare la stampa e produrre cartellonistica di alta qualità in modo semplice e ripetibile. SureColor SC-V7000 stampa direttamente su un’ampia gamma di substrati fino a 80 mm di spessore, tra cui acrilici, policarbonati, PVC, vetro, alluminio, metallo, poliestere, poliplat, stirene, legno e pietra con dimensioni fino a 2,5×1,25 metri.

Renato Sangalli, Sales Manager Pro-Graphics di Epson Italia, ha dichiarato: «Ogni caratteristica di SC-V7000 è stata progettata pensando al cliente: abbiamo aggiunto funzionalità esclusive di Epson per differenziare e migliorare la nostra offerta per il mercato del signage. Questo modello, che segna l’ingresso di Epson nel mercato della stampa piana UV per il signage, è robusto, conveniente e stampa a elevata velocità e qualità su una vasta gamma di supporti».

Tra le caratteristiche principali di SC-V7000 ci sono un set di inchiostri a 10 colori di nuova concezione con ciano chiaro, magenta chiaro e grigio per offrire una ridotta granulosità e rosso per stampe vivide e brillanti. Poi la stampa simultanea ad alta velocità anche quando si utilizzano bianco, colore e laccato grazie all’esclusivo layout della testina. Questi inchiostri aggiuntivi consentono di abbellire stampe speciali senza alcuna perdita di produzione.

Le dimensioni massime di stampa sono L 2,5 x P 1,25 metri. C’è il sistema di aspirazione a 4 zone, erni di registrazione per un posizionamento facile e lineare, lo spessore massimo del supporto è 80 mm, con rilevamento e regolazione automatica dell’altezza. Come detto, non manca uno ionizzatore incluso di serie, per ridurre l’elettricità statica che può causare imprecisioni nel getto e il software Epson Edge Print RIP. SureColor SC-V7000 sarà disponibile in Italia da novembre 2020.