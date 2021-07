Epson GoBoard Education per la didattica collaborativa e creativa

Epson ha presentato GoBoard Education, la soluzione per la didattica collaborativa e creativa per l’apprendimento ibrido e da remoto con più tecnologie, elementi fondamentali per utilizzare al meglio i nuovi metodi di apprendimento con display interattivi utilizzati in qualunque spazio avvenga la didattica (casa e scuola in primis, ma non solo).

Questo software offre una gamma di soluzioni di collaborazione interattiva ricca di funzionalità, che consentono a studenti e insegnanti di connettersi, creare e condividere contenuti attraverso tutti i sistemi di visualizzazione interattivi, integrandosi con piattaforme di videoconferenza quali MS Teams, Zoom e molte altre.

Gli insegnanti possono ad esempio prendere appunti sul display interattivo e convertire i disegni in immagini clip art o forme, oppure possono cercare e aggiungere in tempo reale i contenuti da internet.

Grazie all’integrazione con AirServer, GoBoard Education inoltre supporta protocolli di condivisione wireless dello schermo quali Miracast, AirPlay e Google Cast, che rendono più facile per gli studenti condividere i propri display durante la lezione.

La Teacher Console integrata nel software aiuta il corpo docente a creare e gestire contenuti coinvolgenti ovunque essi si trovino. Grazie alle funzioni aggiuntive, è possibile includere sondaggi a cui qualsiasi studente connesso alla lezione può rispondere in tempo reale tramite l’app complementare.

Questa applicazione, scaricabile gratuitamente, offre agli studenti la possibilità di visualizzare in contemporanea la lavagna interattiva sui propri dispositivi, interagire direttamente con essa, salvare localmente lezioni e contenuti per visualizzarli in un secondo momento.

Collegandosi tramite la soluzione di videoconferenza preferita, gli studenti in didattica a distanza possono visualizzare il contenuto presente sul display del docente e interagire con esso in tempo reale.

“Epson si è tradizionalmente concentrata sull’hardware – afferma Carla Conca, Business Manager Business Products di Epson Italia – ma in questa transizione verso l’uso interattivo dei display nelle aule e in un periodo in cui molti studenti partecipano alla didattica tramite modelli ibridi, abbiamo visto la necessità di una soluzione capace di soddisfare le esigenze di studenti e insegnanti, sia in aula sia da remoto”.

“Vogliamo offrire ai docenti uno strumento che porti maggiore interattività a display, lavagne interattive e schermi piatti. Il software GoBoard Education soddisfa davvero tutte le esigenze: dalla connettività wireless alla compatibilità con tutti i display interattivi, inclusi gli schermi piatti, passando per le videoconferenze integrate”.