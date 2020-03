Epson lancia due nuove stampanti fotografiche: A3+ e A2+

Epson ha annunciato l’arrivo delle nuove stampanti fotografiche SureColor SC-P700 (A3+) e SureColor SC-P900 (A2+): pensate in particolare per fotografi professionisti e semiprofessionisti. Entrambe puntano su hardware e funzionalità ma pure su un design semplice e pulito, nato per non dare troppo nell’occhio.

Basti pensare che, durante la stampa, il percorso della carta è illuminato da luci a LED, in modo da avere una visione diretta dell’immagine in preparazione. Entrambi i modelli ridefiniscono il rapporto tra ingombro e formato di stampa, poiché sono le prime di questo formato ad alte prestazioni a presentare dimensioni così compatte e pesi ridotti.

A bordo troviamo la nuova testina di stampa che promette neri più profondi, con l’aggiunta di un canale di stampa extra, che ha eliminato la necessità di alternare gli inchiostri nero matte e nero fotografico (PK/MK): così ognuno dei dieci inchiostri UltraChrome 10 ha il proprio canale.

Quando si utilizza carta lucida, è possibile ottenere neri più intensi e più profondi, grazie alle funzioni Black Enhanced Overcoat (che utilizza l’inchiostro della cartuccia grigio chiaro come rivestimento), Carbon Black e Gloss Optimizer. E ampliando la gamma di blu, queste stampanti SureColor mirano a offrire elevata qualità fotorealistica anche nelle tonalità di blu più accese.

Renato Sangalli, Sales Manager Pro-Graphics di Epson Italia, ha affermato per l’occasione: «Siamo convinti che queste stampanti piaceranno alle persone che lavorano nei settori creativi, che sanno cogliere i dettagli e apprezzare l’hardware dalle prestazioni elevate e dall’aspetto piacevole».

«Per quanto possa sembrare un cliché, SC-P700 e SC-P900 riescono a combinare l’estetica con la funzionalità, creando così un ottimo risultato».

Queste sono le principali caratteristiche: tre diversi percorsi per la carta per usare vari supporti; valore di stampa D-Max (nero più profondo) di 2,95; touchscreen ottico LCD da 4,3 pollici (utilizzabile anche con i guanti) con interfaccia grafica personalizzabile; Epson Media Installer per una elevata facilità di utilizzo.

E poi: inchiostri neri (PK/MK) sempre disponibili; layout di stampa Epson; supporto per rotolo senza albero a vite integrato in SC-P700 e opzionale per SC-P900; nuovo sistema di alimentazione automatica dei fogli (ASF) per l’alimentazione senza problemi di supporti fine art; ingombro e peso ridotti ed elevata protezione da polvere e sporcizia.