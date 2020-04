Epson lancia la nuova SureColor SC-T2100 da 24 pollici

Sarà disponibile da maggio la nuova Epson SureColor SC-T2100 da 24 pollici (A1): stampante di grande formato piccola e portatile. Questo modello è stato progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti, tra cui architetti, ingegneri, insegnanti e designer, con un design robusto che ne fa uno strumento utile soprattutto oggi, quando migliaia di persone si sono ritrovate a dover lavorare da casa.

Grazie al Wi-Fi Direct può essere posizionata ovunque su una scrivania o sul proprio supporto per produrre un’ampia gamma di documenti professionali, tra cui poster, presentazioni, schemi CAD e progetti architettonici e ingegneristici; il suo design salvaspazio consente di riporla facilmente quando non utilizzata.

Al suo interno ci sono gli inchiostri a pigmenti Epson UltraChrome XD2, buoni per qualsiasi tipo di carta, anche per l’uso in esterni. Inoltre, vanta la funzionalità di commutazione automatica, per passare da carta in rotolo di grande formato a fogli singoli A4/A3 senza l’intervento dell’utente.

Renato Sangalli, Sales Manager prodotti Pro-Graphics di Epson Italia, ha affermato in occasione del lancio: «SureColor SC-T2100 è ideale per professionisti, imprenditori e startup che desiderano produrre stampe accurate e dai colori vivaci in modalità wireless da PC, tablet e smartphone».

«Grazie alle dimensioni e al peso ridotti, questo modello è perfetto per piccoli negozianti, istituti scolastici, ingegneri, architetti e designer. Chi desidera una stampante affidabile, facile da usare ed economica, non dovrà cercare oltre».

Con la tecnologia della testina di stampa PrecisionCore MicroTFP e il sistema di rilevamento e regolazione automatici delle condizioni degli ugelli, SC-T2100 promette un’elevata velocità di stampa in formato A1 (solo 43 secondi), con dettagli e affidabilità. Punto peculiare è il touchscreen LCD a colori da 4,3 pollici, che offre navigazione e controllo dei menu in modo semplice e intuitivo.