Oxford Quantum Circuits ed Equinix hanno annunciato l’intenzione di installare uno dei computer quantistici più potenti disponibili in commercio nel data center TY11 Tokyo IBX di Equinix, per renderlo accessibile alle aziende di tutto il mondo in una vera offerta di Quantum Computing as a Service (QCaaS).

OQC sta installando il suo hardware quantistico in TY11 e sfrutterà la soluzione di interconnessione on-demand Equinix Fabric per renderlo disponibile per aziende e organizzazioni di tutto il mondo sulla piattaforma globale di Equinix alla fine del 2023.

Equinix Fabric consentirà alle aziende di accedere al quantum computing come se fosse on-premise, semplificando la sperimentazione della tecnologia innovativa in modo sicuro e facile.

Infrastruttura as-a-service

Ci si aspetta un aumento della domanda da parte di organizzazioni in diversi settori, tra cui la scoperta di farmaci, la gestione del rischio bancario e la produzione avanzata. La tecnologia è stata progettata per supportare una vasta gamma di industrie e offre maggiori opportunità per l’innovazione e lo sviluppo.

Andrew Buss, Senior Research Director di IDC

Andrew Buss, Senior Research Director, Europe: Future of Digital Infrastructure di IDC, ha commentato: “Rendere il calcolo quantistico disponibile as-a-Service su un’infrastruttura digitale interconnessa a livello globale dovrebbe ridurre significativamente le barriere alla sperimentazione e all’adozione”.

Ilana Wisby, CEO di OQC, ha dichiarato: “Il mondo ha aspettato che il calcolo quantistico maturasse al punto da poter cambiare le nostre vite. L’installazione del calcolatore quantistico nel data center TY11 di livello mondiale di Equinix ci avvicina a questa realtà”.

Ilana Wisby, CEO di OQC

“L’informatica quantistica rappresenta un importante cambiamento in termini di tecnologia e processo. A differenza dei computer tradizionali, i computer quantistici possono elaborare grandi quantità di dati a velocità incredibili”, ha proseguito Wisby.

Secondo Arun Dev, Global Head of Digital Interconnection di Equinix, Fabric sarà importante per aiutare clienti come OQC ad espandere le opportunità di connettività. Il quantum computing ha il potenziale per trasformare il modo in cui le aziende risolvono i problemi e i clienti cercano soluzioni più innovative.

Accogliere il computer quantistico di OQC nell’ecosistema di interconnessione globale di Equinix è un impegno per sostenere l’innovazione. La collaborazione tra Equinix e OQC potrebbe risolvere alcune delle principali sfide digitali che le organizzazioni devono affrontare oggi.