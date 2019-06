Equinix presenta i nuovi servizi Network Edge

Per supportare le crescenti necessità di rete delle aziende servite in giro per il mondo, Equinix ha presentato i nuovi servizi Network Edge. Pensati per accelerare la digital transformation, gli strumenti promettono di dare alle imprese un modo innovativo di distribuire i servizi di rete sulla piattaforma di interconnessione globale di Equinix, senza bisogno di […]

Per supportare le crescenti necessità di rete delle aziende servite in giro per il mondo, Equinix ha presentato i nuovi servizi Network Edge. Pensati per accelerare la digital transformation, gli strumenti promettono di dare alle imprese un modo innovativo di distribuire i servizi di rete sulla piattaforma di interconnessione globale di Equinix, senza bisogno di un data center fisico o requisiti hardware.

Con l’opportunità di ridurre le spese in conto capitale e scalare i servizi IT e di rete a livello globale, Network Edge include anche l’integrazione al tool di interconnessione on demand e SDN-enabled di Equinix, il Cloud Exchange Fabric (ECX Fabric). Questo, combinato con Network Edge consente di implementare dispositivi edge virtuali e collegarli al cloud e ai provider situati in giro per il pianeta, estendendo la reach a migliaia di potenziali partner commerciali.

Nel concreto, Network Edge è un nuovo prodotto ideato per modernizzare le reti virtualmente, in pochi minuti, tramite l’implementazione dello standard NFV (Network Functions Virtualization) e la connessione alla supply chain verso Equinix. In occasione del lancio, Bill Long, Vice President, Interconnection Services di Equinix ha spiegato:

Stiamo continuando a evolvere la piattaforma di interconnessione globale Equinix, introducendo nuove innovazioni di prodotto per aiutare le imprese a trasformare le loro attività globali verso il digital edge. Con Network Edge, forniamo sia una straordinaria suite di servizi di rete virtuale, che un’interessante proposta di valore aggiunto per aiutare le imprese a scalare a livello globale, implementando infrastrutture digital-ready all’avanguardia, nel giro di pochi minuti. Integrando Network Edge con il nostro servizio ECX Fabric, i clienti possono anche attingere al più grande ecosistema di interconnessione del mondo, virtualmente, e sbloccare un enorme valore commerciale attraverso la nostra piattaforma.

Nello specifico, gli attuali dispositivi Network Edge disponibili includono i Router 1000v Cisco Cloud Services, i vSRX Virtual Firewall di Juniper e VM-Series Firewall di Palo Alto Networks. A questi, se ne aggiungono altri, come i dispositivi edge Cisco SD-WAN, che verranno presto aggiunti alla Piattaforma Equinix.