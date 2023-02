La banca europea per gli investimenti (European Investement Bank, EIB) e cinque stati membri dell’Unione hanno annunciato il lancio della European Tech Champions Initiative (ETCI), un fondo di fondi per supportare le imprese d’Europa più innovative fornendogli capitale nelle fasi avanzate di sviluppo.

WangXiNa - Freepik

Si tratta di uno strumento di venture capital che mira a sostenere le migliori realtà tech d’Europa. Gli stati che hanno preso parte al progetto sono Spagna, Germania Francia, Italia e Belgio; queste nazioni hanno già versato i loro finanziamenti e il fondo è arrivato a 3.75 miliardi di euro. In futuro il progetto prevede l’ingresso di altri stati e una crescita importante del capitale.

Il fondo supporterà le scale-up europee innovative garantendo accesso a diversi tipi di finanziamenti, in particolare per quelle realtà che necessitano di fondi superiori ai 50 milioni di euro. L’obiettivo è favorire l’innovazione e l’imprenditoria in Europa investendo sulle organizzazioni più promettenti.

Spesso, infatti, le scale-up europee non hanno un capitale sufficiente a supportare le proprie attività, faticano a rimanere competitive e in molti casi vengono acquisite da competitor d’oltreoceano, riducendo di fatto il livello d’innovazione in Europa.

rawpixel.com - Freepik

Marjut Falkstedt, Chief Executive di EIF, l’European Investment Fund, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per le imprese: “I business innovativi devono essere in grado di trovare il capitale di cui hanno bisogno direttamente in Europa. Come manager di ETCI, sfrutteremo la nostra presenza ed esperienza per dare vita a un ecosistema capace di supportare l’innovazione locale“.

L’Unione Europea vuole cercare di mantenere l’innovazione “in casa”, salvaguardando l’autonomia strategica dei business europei. Le scale-up europee devono fare i conti con competitor molto forti a cui non mancano le risorse per dominare il mercato. La volontà condivisa dagli stati che hanno preso parte all’iniziativa è garantire un futuro più sostenibile a tutti i paesi dell’Unione, finanziando lo sviluppo di tecnologie d’avanguardia.