Exclusive Networks, ottime prestazioni nonostante la pandemia

Exclusive Networks porta a casa risultati finanziari per il 2020 di tutto rispetto, considerando quello che è avvenuto a livello mondiale, con la crisi sanitaria e, di conseguenza, economica. L’azienda ha continuato il suo slancio con un aumento organico delle vendite dell’8%, unitamente all’espansione della sua presenza globale e della base di competenze attraverso tre acquisizioni strategiche (Nuaware, Jjnet e Veracomp).

L’anno 2020 ha visto anche l’ulteriore digitalizzazione delle operazioni di back-office di Exclusive Networks e il lancio di X-OD, la sua piattaforma di delivery on-demand basata su abbonamento di soluzioni di vendor e servizi professionali, che hanno contribuito a un anno record di ricavi e reddito operativo.

Durante un incontro online con la stampa, Luca Marinelli, CEO e General Manager di Exclusive Networks ha affermato: «La nostra specializzazione nel campo della cybersecurity rappresenta un fattore chiave del nostro successo, ed è il motivo per cui ha un’influenza profonda sulla nostra direzione futura come azienda».

Luca Marinelli, CEO e General Manager di Exclusive Networks

«La vision è per un mondo totalmente affidabile per tutte le persone e le organizzazioni e la mission è renderlo una realtà. In qualità di specialista di riferimento per infrastrutture digitali affidabili, siamo nella posizione ideale per supportare i nostri partner nel capitalizzare le numerose opportunità che ci attendono».

Commentando i risultati, Jesper Trolle, CEO di Exclusive Networks, ha dichiarato: «Nonostante tutte le incertezze e le sfide del 2020, è stato un anno di forte resilienza, determinazione e ottimi risultati per Exclusive Networks. Questa incredibile performance è un’enorme testimonianza per le nostre persone straordinarie e profondamente impegnate in tutto il mondo, così come per i nostri vendor e clienti che hanno tutti raccolto la sfida del “business-as-unusual”».

«Sono convinto che la nostra specializzazione nel campo della cybersecurity abbia rappresentato un fattore chiave del nostro successo in questo periodo, ed è il motivo per cui ha un’influenza profonda sulla nostra direzione futura come azienda».

«La nostra vision è per un mondo totalmente affidabile per tutte le persone e le organizzazioni e la nostra mission è renderlo una realtà. In qualità di specialista di riferimento per infrastrutture digitali affidabili, siamo nella posizione ideale per supportare i partner nel capitalizzare le numerose opportunità che ci attendono».

Nel 2020 vi è stato, per Exclusive Networks, un portfolio ampliato con 17 nuovi vendor ed espansione geografica degli stessi. Inoltre, il lancio della piattaforma X-OD (Exclusive Networks on Demand) per consentire il consumo ‘everything-as-a-service’, contribuendo alla rapida crescita del business basato su abbonamento.

Ma anche la nomina del nuovo CEO, Jesper Trolle, e ulteriore rafforzamento del team di leadership esecutiva con i Vice President delle risorse umane (Laurence Galland) e della strategia e dello sviluppo aziendale (Alexandre Azouaou).

Riflettendo sulle prestazioni e guardando al futuro, Andy Travers, EVP Sales and Marketing di Exclusive Networks, ha commentato: «Nonostante le sfide del 2020, il nostro DNA ci ha permesso di adattarci rapidamente alla ‘nuova normalità’, continuando a eseguire i nostri piani, espandendo la nostra presenza locale in tutto il mondo, promuovendo ulteriori innovazioni digitali e attirando i migliori talenti nella nostra azienda».