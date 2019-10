F-Secure e Zyxel per la sicurezza della smart home

Dalla cooperazione nasce il software F-Secure Sense per la sicurezza delle case connesse e consentire un’esperienza Wi-Fi veloce e sicura

F-Secure e Zyxel hanno lavorato assieme per F-Secure Sense, dedicato alla sicurezza delle case connesse. Il fine? Consentire un’esperienza Wi-Fi veloce e sicura, difesa dal crescente numero di minacce rivolte ai dispositivi domestici smart.

Nel 2018, F-Secure e Zyxel hanno siglato un accordo per portare F-Secure Connected Home Security presso i clienti consumer e aziende a livello globale. La novità è che Zyxel offre ora il kit di sviluppo software Sense di F-Secure su modelli selezionati di gateway per la casa, come parte di un aggiornamento del firmware.

Questo per consentire maggiore sicurezza per i fornitori di servizi, e condividere soluzioni e piattaforme avanzate per le famiglie moderne. «La necessità di proteggere le smart home non è mai stata così urgente. Clienti e service provider di Zyxel sono preparati in modo unico per soddisfare tale domanda» ha affermato Steve Taylor, Vice President, Operator Business, Consumer Cyber Security Unit di F-Secure.

Che ha poi proseguito: «Integrando la soluzione per la sicurezza delle case connesse F-Secure Sense, questi gateway donano una protezione all’avanguardia e funzionalità premium per le famiglie smart, come i controlli per i genitori (parental control)».

Secondo un recente sondaggio condotto da F-Secure sugli utenti consumer, quasi 3 su 4 sono preoccupati per la propria privacy online, correlata all’utilizzo del Wi-Fi. Oltre 9 su 10 ritengono che sia importante proteggere i bambini da contenuti inappropriati.

«È fantastico avere F-Secure come partner: l’unione delle loro competenze sulla security e l’intelligenza artificiale con i punti di forza di Zyxel in ambito broadband e Wi-Fi, ha prodotto una soluzione vincente per i service provider che ora possono offrire ai propri clienti sicurezza per tutti i dispositivi domestici connessi» ha affermato Denise Lin, Presidente di Zyxel Communications Corp.

I gateway sono pensati per proteggere tutti i device, tra cui gli IoT, non capaci di eseguire internamente software di sicurezza: Smart TV, elettrodomestici, termostati e console di gioco.