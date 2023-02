Tra tutti le compagnie provider di internet, Fastweb è quella che nel 2022 ha fornito le migliori prestazioni. A dirlo è nPerf, realtà che si occupa effettuare speed test e valutare la qualità delle connessioni internet.

Nel suo report relativo al 2022 l’azienda ha analizzato le connessioni fisse in Italia per valutare i progressi degli operatori e misurare il livello di servizio di ciascuno.

NPerf ha registrato un aumento della velocità media di downstream che accomuna tutti gli operatori, con TIM e Vodafone in prima posizione. È Fastweb però che ha conquistato il podio sia nella classifica che comprende tutte le tecnologie di internet fisso, sia in quella che considera soltanto la fibra ottica.

Nel caso delle connessioni FTTH è stata Iliad a primeggiare in termini di velocità di download e upload, raggiungendo rispettivamente i 390,98 Mb/s e i 298,03 Mb/s. Fastweb invece ha registrato la minor latenza in assoluto con 15,48 ms, contro una media di 21,5 ms.

Download, upload e latenza: i punteggi dei provider

Fastweb ha registrato un incremento di ben 25 Mb/s per la velocità di download in un solo anno, superando Wind Tre che per anni era rimasta imbattuta su questa misura. Sono però Tim e Vodafone ad aver registrato la crescita maggiore rispetto agli altri. Per quanto riguarda la fibra sono stati invece Iliad e TIM a fornire il miglior servizio, superando i 380 Mb/s.

Per quanto riguarda la velocità di upload, nel 2021 era Tiscali il miglior provider, mentre quest’anno è stato battuto dai 72,76 Mb/s di Fastweb. In generale, la velocità di upload è cresciuta del 59% in media rispetto al 2021: un risultato ottimo. Anche in questo caso è stato Iliad a primeggiare per la sola tecnologia FTTH. In media, la velocità di upload per questa tecnologia è aumentata del 34% rispetto al 2021.

WindTre primeggia invece nella latenza dopo diversi di anni di dominio di Fastweb, ma se si guarda soltanto alla fibra è Iliad a ottenere i risultati maggiori. La latenza resta comunque uno scoglio difficile da superare per tutti i provider.

Il barometro di nPerf non ha preso in considerazione le connessioni business: l’obiettivo dello studio è stato misurare il mercato consumer, dal quale sono state escluse anche le connessioni cellulari.

Fastweb si è confermata così come il miglior operatore del 2022; al di là di questo, vale la pena sottolineare il generale aumento della qualità delle connessioni di internet fisso. Il margine di miglioramento è ancora elevato, ma i segnali che arrivano dai provider sono buoni.