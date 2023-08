Fastweb ha annunciato FASTedge, una piattaforma cloud proprietaria pensata per il mercato enterprise. La soluzione è la prima in Italia a offrire risorse e servizi cloud in prossimità delle aziende per facilitare lo sviluppo di applicazioni di IA, IoT e Big Data.

FASTEdge mira ad accelerare la trasformazione digitale delle imprese rendendole data-driven e a consentire a Fastweb di perseguire la sua strategia di diventare un OTT infrastrutturato.

La piattaforma sfrutta una rete di data center regionali e si integra con le reti ultraveloci fisse e 5G mobili di Fastweb per mettere a disposizione elevate capacità di calcolo in prossimità di dati e applicazioni, garantendo la sicurezza dell’intera infrastruttura e delle sue componenti.

L‘offerta è composta da diversi moduli tra i quali container, storage, gestione dei dispositivi e data analytics, ognuno disponibile su qualsiasi livello e nodo nella rete Edge. I moduli possono essere combinati tra loro per costruire applicazioni end-to-end e possono essere personalizzati in base ai casi d’uso del cliente, come telemedicina, smart infrastructure, smart environment, industria 4.0 e agritech.

FASTEdge si aggiunge alla suite di prodotti della digital transformation di Fastweb composta dal FASTmulticloud Public, un’offerta di servizi ICT per le aziende, da FASTcloud Drive e FAStsafe, i servizi di storage e conservazione digitale a norma di file e documenti aziendali, e FASTcloud Interconnect, la soluzione abilitante al multi-cloud per usufruire dei servizi Cloud OTT.

“FASTEdge è la soluzione performante e scalabile che arricchisce l’offerta multi-cloud di Fastweb, coniugando il vantaggio di avere i dati conservati in Italia, nel nostro Cloud sicuro e affidabile, con quelli degli hyperscaler internazionali e con una piattaforma Edge distribuita” ha dichiarato Walter Renna, Chief Product Officer di Fastweb.

La nuova piattaforma di Fastweb porterà la potenza del cloud direttamente nei centri operativi dei clienti per supportare lo sviluppo di applicazioni innovative in tutta sicurezza.