Lo scorso maggio si è tenuta a Vicenza Focus on PCB, la prima fiera dedicata agli operatori del mercato dei circuiti stampati e del loro assemblaggio. Durante l’evento si è discusso a più riprese dello stato attuale del mercato e della filiera italiana.

I dati parlano di un buon andamento del mercato mondiale nonostante la difficile situazione socio-economica in cui versano i paesi. Anche in Italia l’elettronica ha ritrovato una nuova spinta, tanto che lo porterà a essere uno dei settori più in crescita nei prossimi anni.

La situazione attuale vede un generale aumento dei costi dei materiali e di produzione insieme a una conseguente riduzione del profitto. Ciò ha portato le aziende del settore a spingere sul migliorare la propria organizzazione per ottimizzare la produzione e ridurre il lead time.

Le realtà italiane stanno rispondendo bene alle sfide in atto e in particolare all’alta richiesta di circuiti stampati: i processi si stanno rinnovando e la qualità dei prodotti elettronici Made in Italy è in continuo aumento. Grazie anche a settori come l’automotive e l’emobility, che incrementano la domanda di componenti elettroniche, le opportunità per le aziende si stanno moltiplicando.

Focus on PCB

“L’elettronica è lanciata verso un futuro altamente tecnologico e totalmente nuovo” ha detto Luca Giovelli, responsabile del gruppo PCB Assodel, “come per esempio l’avvento dei nuovi calcolatori quantistici, che permetteranno l’analisi e la progettazione di chip sempre più performanti. Sotto questo profilo anche i circuiti stampati stanno utilizzando nuovi materiali e tecnologie per poter soddisfare le nuove sfide che il mercato richiede”.

Le occasioni di confronto a Focus on PCB sono servite non solo ad avere un quadro più ampio dell’andamento del settore elettronico, ma anche a riportare l’attenzione sulla produzione dei circuiti stampati e sulla professionalità delle aziende italiane nell’adattarsi a un mercato instabile e pieno di insidie.

L’evento è unico in Europa e consente alle varie realtà di stabilire dei punti di riferimento e degli obiettivi e cercare di collaborare per raggiungerli.