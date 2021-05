Fortinet estende il Security Fabric con il Next-Generation Firewall

Fortinet ha annunciato i nuovi FortiGate 7121F e FortiExtender 511F-5G per assicurare e accelerare ulteriormente l’adozione del 5G. Alimentato dagli SPU ASIC di Fortinet, FortiGate 7121F garantisce il livello di sicurezza più elevato per le reti 5G e lo Zero Trust Access aziendale, mentre FortiExtender 511F-5G fornisce connettività WAN wireless per le soluzioni SD-WAN e SASE.

“Fortinet ha investito notevolmente nello sviluppo del suo portfolio di sicurezza 5G. Offrendo il NGFW più veloce al mondo, siamo in grado di aiutare i service provider a proteggere le interfacce radio e internet con prestazioni 10 volte superiori ai benchmark di oggi.

Inoltre, il nuovo FortiExtender 5G fornisce più opzioni di connettività WAN ed è completamente integrato nel policy engine FortiGate SD-WAN”, ha commentato John Maddison, EVP of Products e CMO di Fortinet.

Il 5G abiliterà la trasformazione e l’innovazione digitale sia per le imprese che per i Mobile Network Operators (MNO). Per sfruttarne appieno il potenziale, si sta sviluppando un nuovo ecosistema 5G, che comprende fornitori di Operational Technology (OT) e di sistemi di controllo industriale e fornitori di cloud pubblico, per creare nuovi set di applicazioni e servizi che guideranno questa trasformazione per le imprese industriali.

L’ecosistema 5G esteso introduce ulteriori edge ed espande la superficie di attacco digitale, ponendo nuovi rischi di cybersecurity. Tali nuovi rischi devono essere affrontati per evitare interruzioni del business e per garantire una latency ridotta e la massima affidabilità e scalabilità senza sacrificare la sicurezza e la conformità end-to-end.

Per affrontare questa sfida, il nuovo FortiGate 7121F consolida la rete e la sicurezza attraverso un approccio security-driven networking per garantire piena visibilità, massima scalabilità e sicurezza avanzata per proteggere le applicazioni business-critical nell’ecosistema 5G distribuito e ibrido.

Attraverso l’ampiezza del Security Fabric, Fortinet fornisce sicurezza end-to-end per gli ecosistemi di rete privati e pubblici 5G, fornendo anche connettività flessibile e capacità di threat intelligence.

La connettività 5G offre agli utenti e alle aziende velocità di connessione ultra-veloce, riducendo al contempo la latenza per i propri dipendenti che lavorano ovunque. L’ultimo FortiExtender 511F-5G wireless WAN garantisce una connettività 5G sub 6Ghz per potenziare le soluzioni SD-WAN e SASE.

FortiExtender è semplice da configurare e integrare nella soluzione Secure SD-WAN di Fortinet, leader nel settore, per fornire una connettività WAN flessibile per la WAN ibrida e migliorare la user experience.

FortiExtender abilita anche edge sottili con connettività 5G a FortiSASE per la sicurezza e l’inspection fornite dal cloud, garantendo una connettività WAN wireless ultra-veloce e sicura per una serie diversificata di settori tra cui Retail, OT e Healthcare.