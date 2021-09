Fortinet lancia FortiGate 3500F

Fortinet ha annunciato il FortiGate 3500F Next-Generation Firewall (NGFW) per proteggere le aziende con data center ibridi dal panorama di minacce emergenti e attacchi ransomware.

FortiGate 3500F garantisce TLS1.3, con threat protection automatica post decryption. Inoltre, FortiGate 3500F è dotato di zero trust network access (ZTNA), per garantire una sicurezza costante e una user experience senza soluzione di continuità in qualsiasi luogo grazie all’approccio security-driven networking.

Con il Security Compute Rating (SCR) 6 IPsec più alto del settore, FortiGate 3500F NGFW protegge l’edge, il core e l’interconnessione del data center fornendo percorsi sicuri ultra-veloci da data center a data center per costruire siti di disaster recovery.

La soluzione consente inoltre alle aziende di rendere sicuri i percorsi da data center a cloud per on-ramp del cloud con piena conformità e controlli. FortiGuard Security Services e le ASIC SPUs di Fortinet garantiscono hyperscale protection per ransomware e minacce avanzate.

FortiGate 3500F è alimentato dalle ASIC Security Processing Unit (SPU) di Fortinet, come NP7 e CP9 e si integra anche nativamente con FortiGuard Security Services. Questo consente alle aziende di proteggersi ulteriormente da network anti-virus, mail security, anti-DDoS e funzioni simili, come IPS e soluzioni anti-malware.

Secondo l’azienda, FortiGate 3500F è l’unico NGFW del settore che integra nativamente le funzionalità di accesso proxy per consentire zero trust network access (ZTNA). E questo consente alle aziende di ospitare le applicazioni ovunque con controlli coerenti dei criteri per abilitare e proteggere i modelli di forza lavoro ibridi con una user experience superiore e senza soluzione di continuità.

Fortinet offre inoltre un approccio security-driven networking con FortiGate 3500F, che combina funzionalità di sicurezza e di rete, tra cui Secure SD-WAN e Zero Trust Network Access. Fortinet propone Secure SD-WAN, SD-Branch e ZTNA in un’unica offerta.