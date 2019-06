Fortinet mette in sicurezza l’edge e le sedi distaccate con Secure SD-Branch

Fortinet, specializzata in soluzioni di cyber sicurezza, ha presentato SD-Branch, una piattaforma che permette di mettere in sicurezza la WAN e l’accesso all’edge della rete. La soluzione Secure SD-Branch nasce per estendere Fortinet Security Fabric e i benefici dell’SD-WAN all’accesso al network, facendo convergere WAN e sicurezza in un’interfaccia integrata. Questa convergenza fa sì che […]

Fortinet, specializzata in soluzioni di cyber sicurezza, ha presentato SD-Branch, una piattaforma che permette di mettere in sicurezza la WAN e l’accesso all’edge della rete. La soluzione Secure SD-Branch nasce per estendere Fortinet Security Fabric e i benefici dell’SD-WAN all’accesso al network, facendo convergere WAN e sicurezza in un’interfaccia integrata. Questa convergenza fa sì che aumentino protezione e visibilità, mentre la complessità si riduce, migliorano la performance e l’agilità dei processi. Secondo Fortinet, le imprese si trovano nel mezzo di una trasformazione digitale che non sempre sanno gestire. Hanno a che fare con architetture cloud ibride, elaborazione locale e remota, applicazioni SaaS, più margini di rete, oltre che a WAN ed access edge. “L’aumento dei confini, che devono essere messi in sicurezza, comporta per molte una difficoltà crescente nell’implementare una security adeguata in tutte le realtà distribuite” – spiega l’azienda. Fortinet Secure SD-Branch, che include WAN edge, è pensata per difendere il WiFi e fornire possibilità di switching e controllo dell’accesso al network. Dal momento che il processo di digital transformation continua a modificare radicalmente il modo in cui le organizzazioni fanno business, è essenziale che tutte le parti di una rete siano protette e allineate, per non portare rischi al business. È pertanto necessario un accesso sicuro e real-time a dati e risorse, ovunque essi si trovino. Con ciò, Fortinet propone una soluzione completa che permette ai clienti di far convergere la sicurezza, il network access ed estendere la Fortinet Security Fabric anche nelle sedi distaccate. Secure SD-Branch comprende FortiGate Next-Generation Firewall, FortiNAC Network Access Control, FortiSwitch e FortiAP Access Points. La soluzione protegge due aree chiave: il Network Edge, che garantisce il consolidamento attraverso la convergenza della sicurezza e dell’accesso alla rete e costituisce un’architettura unica per la implementazioni Secure SD-Branch; il Device Edge, con cui il FortiNAC network access controller consente la scoperta, analisi e classificazione e un livello di sicurezza automatici dei dispositivi IoT quando accedono al network.