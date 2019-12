Fortinet si posiziona tra i “Challenger” del Magic Quadrant di Gartner 2019

Fortinet ha annunciato di aver raggiunto la posizione di “Challenger” nel Magic Quadrant 2019 di Gartner per l’area “Infrastruttura WAN Edge”, grazie all’elevata capacità di esecuzione e la massima completezza di visione.

Fortinet è stata recentemente nominata da Gartner come uno dei tre vendor con il posizionamento più alto per quanto riguarda la market share per l’enterprise SD-WAN nel secondo quarter del 2019. La crescita è stata del 234% trimestre su trimestre, comparando il primo e il secondo del 2019, fino a raggiungere i 46 milioni di dollari nel Q2.

«Fortinet è uno dei vendor con il ranking più alto per quanto riguarda il market share mondiale relativo all’SD-WAN aziendale con una delle quote di ricavi in ​​più rapida crescita; crediamo che le aziende siano consapevoli che offriamo loro il miglior approccio all’ SD-WAN».

«Alla luce anche del riconoscimento da parte dei player del settore, i clienti possono sentirsi rassicurati dal fatto che Fortinet Secure SD-WAN, alimentata dall’unica soluzione ASIC SD-WAN sul mercato, offre il più rapido controllo delle applicazioni e la migliore esperienza utente possibili» ha detto John Maddison, EVP of products e CMO di Fortinet.

Secondo quanto leggiamo, la soluzione NGFW di Fortinet ha ricevuto il maggior numero di recensioni da parte di tutti i vendor nel Gartner Peer Insights WAN Edge Infrastructure Market al 3 dicembre 2019. La compagnia ritiene che questo riconoscimento da parte dei clienti evidenzi un’importante leadership nel mercato SD-WAN.