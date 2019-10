Instax Mini Link è la nuova stampante portatile di Fujifilm

Fujifilm lancia la stampante per smartphone Instax Mini Link, dotata di nuove funzionalità e ancora in grado di essere portata ovunque

Fujifilm ha svelato l’arrivo della stampante per smartphone Instax Mini Link, in vendita a partire da oggi, 4 ottobre. Il dispositivo stampa fotografie istantanee di alta qualità direttamente da immagini salvate su smartphone.

A questo scopo utilizza un’app dedicata, che consente di selezionare per la stampa il miglior fotogramma di un video, oltre a offrire una serie di funzionalità, tra cui la condivisione degli scatti tramite Match Test, che verifica la compatibilità tra l’utente e un amico o una persona speciale.

Oppure “Party”, che permette a più utenti di inviare le loro immagini preferite dallo smartphone alla stampante e le combina in un’unica stampa istantanea.

In concomitanza con il lancio della nuova Instax Mini Link, Fujifilm realizzerà una campagna di comunicazione all’insegna dello slogan “Don’t just take, give”, a sottolineare il valore unico delle fotografie istantanee.

Il design di Instax Mini Link è stato studiato nell’ottica della massima portabilità: pesa 200 grammi e quindi permette di essere trasportato ovunque, dalla casa all’ufficio ma anche in vacanza. Disponibile in tre colori costa 119,90 euro.

Link si è aggiudicata il premio il Good Design Award 2019 proprio in virtù delle forme compatte e del funzionamento semplice e intuitivo. Fujifilm lancerà anche una nuova pellicola a sviluppo istantaneo in formato Mini Mermaid Tail che, grazie alla cornice lucida, dona alle immagini un tocco di personalità. Questa sarà disponibile a partire dal 18 ottobre.

Oltre a ciò, vale la pena ricordare che Instax Mini Link funge da unità di controllo remoto per scattare la foto di un gruppo di persone con la fotocamera dello smartphone. Offre inoltre una funzione intuitiva che consente di ristampare più copie di una stessa immagine.