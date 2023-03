Aruba è entrato in Gaia-X Digital Clearing House, la rete che si occupa di verificare la conformità delle imprese che vogliono far parte dell’ecosistema Gaia X. L’annuncio è arrivato durante l’ultimo Market-X Conference & Expo di Vienna: l’azienda ha ottenuto un incarico centrale per lo sviluppo di un’infrastruttura federata e sicura per i dati delle realtà europee.

Freepik

Cos’è Gaia-X

Il progetto, di respiro europeo, ha come obiettivo lo sviluppo di un ambiente aperto, trasparente e sicuro per dati e servizi aziendali. L’ecosistema permette lo scambio di informazioni tra le aziende, che possono scegliere quali dati condividere e quali invece lasciare privati.

Gaia-X non è solo un semplice cloud: è un sistema federato e basato sul principio della decentralizzazione che collega service provider e utenti per guidare la data economy del futuro. Gaia-X promuove l’interoperabilità dei dati per lo sviluppo di progetti collaborativi. La piattaforma è sviluppata seguendo alti standard di sicurezza e di protezione della privacy.

Freepik

Il progetto è aperto a tutte le imprese che vogliano far parte di una piattaforma comune, seguire i valori di trasparenza e fiducia, e supportare la natura “open” dei dati. Oggi sono più di 350 le realtà che fanno parte del progetto, provenienti da diversi settori industriali e di servizi.

Il ruolo di Aruba in Gaia-X

L’ingresso di Aruba in Gaia-X rappresenta un passo enorme per l’hub italiano del progetto. Il progetto mira ad aprire un nodo in ogni stato partecipante per rappresentare un punto di contatto per le organizzazioni e le iniziative nazionali e condividere i progressi con gli altri nodi.

“Diventare uno dei nodi di Gaia-X rappresenta per noi una tappa fondamentale” ha affermato Fabrizio Garrone, Enterprise Solution Director di Aruba. “Si tratta di un ulteriore step essenziale all’interno del processo che ci consentirà di supportare l’esecuzione dei servizi di compliance. I nodi distribuiti e decentralizzati, non gestiti direttamente dall’Associazione, diventeranno un punto di riferimento per ottenere la conformità agli standard di Gaia-X. E, di conseguenza, il nostro ruolo ci darà modo di offrire ai clienti Aruba una porta d’accesso diretta all’Associazione”.

Freepik

L’azienda sarà una figura centrale per il corretto sviluppo del progetto e aiuterà le imprese candidate ad aderire agli standard dell’ecosistema. Insieme alla multinazionale tedesca T-Systems, Aruba sarà uno dei primi due nodi europei di Gaia-X che si occuperanno di rendere il progetto operativo sul mercato.