Gift Campaign: un nuovo modo di realizzare i regali aziendali

I regali pubblicitari sono una tecnica di comunicazione utilizzata già da diversi anni. In particolare, addirittura nell’antica Roma, si ha testimonianza di una pratica nota come sportula: un donativo dapprima in natura, poi in denaro, che i patrizi distribuivano ai clienti venuti a ossequiarli al mattino.

Visti i vantaggi che forniscono, sono molto utilizzati dalle aziende poiché sono economici, efficaci e si adattano a tutti i tipi di pubblico.

Come ogni altra tendenza, questa è in grado di crescere, evolversi e trasformarsi in qualcosa di nuovo. Per questo motivo vi spieghiamo la storia di successo di Gift Campaign, azienda leader nel mondo dei regali promozionali e del merchandising aziendale, e di come è diventata un’impresa internazionale.

Il mercato pubblicitario e i suoi vantaggi per le imprese

Come accennato in precedenza, l’utilizzo di prodotti promozionali nelle strategie di marketing porta grandi vantaggi. Secondo la PPAI (Promotional Products Association International), 8 persone su 10 gradiscono ricevere gadget personalizzati e il 96% è interessato nel sapere se l’impresa li offre. Inoltre, l’82% ha una migliore percezione dell’azienda al momento in cui li riceve.

Questo ha portato al fatto che la vendita di regali pubblicitari non ha mai smesso di crescere. Con l’avvento del COVID, questa crescita ha avuto un freno, ma il settore ha saputo rispondere prontamente, mettendo a disposizione di aziende e privati articoli per l’igiene e la sicurezza come mascherine personalizzate e bottigliette di gel idroalcolici con logo, per poter tornare ai ritmi di sempre.

Il merchandising aziendale è molto efficace, come indicato da vari studi. Permette al possibile cliente di stabilire una relazione con l’impresa, prima ancora che effettui un acquisto e consentire al dipendente di integrarsi più facilmente. Cosi come è un tipo di pubblicità economica ma molto efficace.

Una penna, una tazza, un quaderno, una borsa di stoffa, tutti ne abbiamo ricevuto almeno uno in varie occasioni come durante una fiera o per l’inaugurazione di un negozio. Molti di questi oggetti ci sono stati a volte utili e portarli con noi ha generato visibilità al brand. Pertanto, siamo di fronte a un’azione comunicativa che si adatta sia a diverse tipologie di pubblico che di aziende, che aiuta a connettere meglio l’impresa col suo target e che non richiede un budget elevato.

Gift Campaign, un’azienda con una presenza internazionale dedicata ai regali pubblicitari per più di un decennio, è un’entità molto importante nel mercato promozionale. Questa organizzazione ha saputo capire le nuove esigenze dei suoi clienti, reinventarsi e portare innovazione e punti di vista unici nel suo modello di attività commerciale. La loro filosofia è stata essenziale per il loro successo e non hanno rinunciato ai loro valori anche quando ci sono stati periodi avversi come la pandemia. Andiamo ora a spiegare le chiavi che li hanno portati ad essere leader.

Gift Campaign: un e-commerce pioniere

Gift Campaign ha creato uno standard di successo basato sulla cura del cliente aggiungendo, costanti innovazioni per facilitare in ogni momento il processo di acquisto.

10 anni fa, era comune avere agenti commerciali che dovevano fare visita all’azienda cliente con cataloghi enormi, presentando le novità e chiarendo dubbi. Poi, gli ordini venivano gestiti manualmente, senza una conoscenza diretta dello stock e con tempi di consegna molto ampi. Era necessario fare un passo avanti ed arrivare ad un modello di business veloce, accessibile ed efficace.

Gift Campaign ha subito capito quali fossero le nuove esigenze: ha rinunciato al catalogo fisico per implementarlo sul web, con i vantaggi che questo comporta, come poterlo consultare rapidamente, trovando quello che cerchi con molta più facilità.

Lo staff interno, ha a disposizione una piattaforma, sviluppata dal proprio reparto IT, dove può preparare velocemente un preventivo secondo le esigenze del cliente, consultare lo stock disponibile ed i tempi di consegna, nonché realizzare bozze grafiche. In questo modo, hanno velocizzato e automatizzato l’intero processo in modo efficace, migliorando costantemente per avere tempi di risposta rapidi. Il reparto informatico lavora costantemente per apportare modifiche e miglioramenti alla propria piattaforma in modo che i processi siano sempre più agili e semplici.

Di contro, nella loro pagina web un potenziale cliente, può facilmente calcolarsi già da solo un preventivo approssimativo, richiedere una bozza grafica del prodotto col proprio logo per vedere quale sarà il risultato finale prima di fare l’acquisto. La web è molto chiara e facile da utilizzare anche per i meno esperti.

A questo si deve aggiungere un servizio di attenzione al cliente professionale ed altamente specializzato. In ogni mercato in cui l’impresa opera, è presente un team nativo che possa comprendere al meglio gli usi e costumi del luogo. “Non si tratta solo di capire una lingua, ma anche di adattarsi alla cultura di ogni Paese. In questo modo, possiamo sempre fornire la soluzione appropriata, far sentire il cliente compreso ed accompagnarlo davvero nel suo processo” afferma Diederik De Koning, CEO di Gift Campaign. “Vogliamo che l’utente si senta supportato e sappia che possiamo risolvere qualsiasi problema. Non cerchiamo una mera transazione, ma creare un legame di fiducia” commenta Oriol Badia, co-fondatore.

Nonostante lo scenario complicato che si stava sviluppando a seguito dello scoppio della pandemia non hanno fermato la loro crescita, approdando in Portogallo nel 2020 ed in Olanda nel 2021 continuando con il suo piano prestabilito per essere il leader del mercato pubblicitario europeo.

I prossimi passi di Gift Campaign

“Continueremo con il nostro metodo di lavoro come prima: i nostri clienti sono la priorità, vogliamo che siano soddisfatti, ma anche che i loro regali pubblicitari siano utili, rappresentativi del loro brand e apprezzati dai destinatari. Naturalmente, senza rinunciare alla nostra filosofia e cercando sempre di essere migliori” dichiara Oriol Badia.

Gift Campaign si distingue per conoscere bene l’utente, adattandosi alle sue preferenze e ricercando sempre una costante innovazione. Di recente stanno lavorando per poter implementare entro la fine dell’anno una nuova interfaccia per presentare i singoli prodotti, aggiungendo molte più funzionalità ed informazioni.

L’azienda continua a cercare nuovi mercati in cui affermarsi e portare valore aggiunto, sempre senza perdere di vista chi i mercati dove già rappresenta un punto di riferimento e senza rinunciare alla propria essenza. Queste sono state le chiavi che l’hanno portata ad essere leader. Seguiremo la loro evoluzione per sapere cosa offriranno e con quali nuove modalità sorprenderanno il suo pubblico.