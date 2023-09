FANUC Italia, compagnia attiva nel campo della robotica, del controllo numerico e dell’automazione industriale, ha annunciato la nuova edizione dei Campionati dei Mestieri WORLDSKILLS ITALY, la competizione mondiale che mette alla prove le competenze dei giovani tra i 17 e i 24 anni in diversi settori, tra i quali anche la robotica.

Pexels

L’evento ha un duplice obiettivo: da una parte premiare i migliori talenti italiani, e dall’altra cercare di colmare la carenza di talenti in ambito robotico e manifatturiero.

La visione dell’organizzazione è quella di migliorare il mercato trovando le skill giuste e mettendo in risalto il profilo delle persone davvero qualificate, alla base sia del successo individuale che della crescita economica globale.

Quest’anno FANUC ha introdotto la skill “Sistemi Robotici Integrati”, categoria nella quale si sfideranno sei team composti dai vincitori italiani delle ultime competizioni locali e dai giovani delle scuole più qualificate del territorio nazionale, selezionate dalla compagnia.

Gli studenti, provenienti da Istituti d’eccellenza di Trentino, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, si affronteranno per conquistare il titolo di Campioni Nazionali e avere l’opportunità di rappresentare l’Italia alla competizione mondiale Worldskills 2024 a Lione.

Il format è nato nel 1950 e nel corso degli anni le competizioni si sono disputate in Europa, Asia, America e Oceania. L’evento è una vetrina molto importante per le nuove generazioni, in quanto consente di mettere in contatto i giovani talenti coi principali esperti del mercato per cogliere opportunità formative e lavorative d’eccellenza.

Pexels

Durante le competizioni si terrà anche la WorldSkills Conference, piattaforma di discussione in cui si dibatte sul ruolo della formazione tecnica e professionale nell’affrontare le sfide economiche e sociali di un mercato in costante evoluzione.

I Campionati dei Mestieri si terranno a Bolzano i prossimi 28, 29 e 30 settembre.