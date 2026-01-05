Il problema è come sempre l'uomo: il modello di competizione senza esclusione di colpi del capitalismo degenerato (di provenienza USA) sta provocando problemi in ogni settore, che si stanno sommando.

E' inutile guardare ogni singolo problema.

Come diceva un saggio parlando dello stolto, mentre camminava osservando con cura ogni albero, non si accorse della foresta.

Quello che scrivo ovviamente non serve a nient'altro che come sfogo: i dirigenti delle aziende, da medie a grandissime, sono spesso persone che non hanno nessuno scrupolo morale e nessuna forma di responsabilità, cosa che gli consente di restare in posizioni di responsabilità enorme dormendo tranquillamente la notte.

Si fermeranno solo quando avranno portato il mondo vicino alla catastrofe, grazie alla collaborazione di sottoposti che sono disposti a fare qualsiasi cosa per lo stipendio, e temo che allora sarà troppo tardi per fare qualcosa.

