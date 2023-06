Il risparmio energetico e l’ecosostenibilità sono diventate due priorità assolute per le imprese, visto che la riduzione di CO2 è uno degli obiettivi strategici più urgenti per i Paesi dell’UE e non solo. In tutto ciò il mondo ICT assume un ruolo centrale, rappresentando due facce della stessa medaglia: se da una parte il mondo IT è responsabile del 3% delle emissioni globali, dall’altra la tecnologia può ridurre le emissioni fino al 20%.

Valerio Mottin, BL Manager Digital Solutions Industry di Kirey Group, e Rodolfo Graziano, software designer di Kirey Group, hanno condiviso una riflessione sul tema del Green IT e sull’importanza di seguire una logica integrata per affrontare e risolvere le complessità dei sistemi.

L’approccio green all’IT sta ottenendo un seguito sempre maggiore: le aziende hanno compreso l’importanza di usare la tecnologia in modo più oculato e stanno adattando sistemi e pratiche per garantire sostenibilità. Dal green coding all’applicazione di policy di caching dei dati, dall’uso di bilanciatori di carico al riuso dell’energia, le imprese stanno investendo in nuove prassi che hanno a cuore il futuro del pianeta.

Inevitabilmente, però, la gestione si complica, considerando anche che i sistemi moderni possono coinvolgere decine di tecnologie diverse e sempre più sofisticate; per questo motivo, per perseguire la filosofia del Green IT, è necessario seguire un approccio olistico che vada oltre l’offerta delle singole soluzioni e unisca al suo interno competenze eterogenee.

I provider di soluzioni ICT devono supportare le aziende nell’adozione di nuovi modelli di business ed essere in grado di progettare soluzioni che uniscano le ultime tecnologie sul mercato coi sistemi già in uso dai clienti. I provider devono supportare la transizione digitale in ogni sua fase per rispondere alle esigenze di sostenibilità e alle nuove normative, ottimizzando tempi, costi e risorse.

La sostenibilità aziendale si traduce anche in un risparmio economico non indifferente, tanto che il guadagno di efficienza e costi è considerato uno dei driver principali per l’attivazione di iniziative sostenibili. L’approccio Green IT consente di prolungare i cicli di manutenzione e rendere la supply chain più resiliente, impattando positivamente sulle finanze aziendali.