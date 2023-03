L’ERP di SAP arriva sul cloud: la multinazionale ha annunciato GROW with SAP, una nuova offerta che mira a raggiungere nuovi clienti nel mercato delle medie imprese. L’ERP, che finora era indirizzato esclusivamente alle aziende enterprise, ora diventa accessibile anche alle realtà più piccole.

La nuova soluzione offre le best-practice del settore già configurate e pronte all’uso, oltre a sistemi integrati di intelligenza artificiale per l’automazione. GROW with SAP unisce la potenza di SAP s/4HANA Cloud a servizi per l’adozione accelerata della piattaforma, una community globale di esperti e accesso libero a risorse per l’apprendimento.

L’offerta include anche SAP Business Technology Platform, piattaforma dove i clienti possono definire i propri processi in maniera cloud-nativa sfruttando SAP Build. Grazie a questa soluzione, gli utenti di business possono creare applicazioni, automatizzare processi e sviluppare siti in autonomia e senza scrivere una riga di codice.

Una delle ultime ricerche di IDC mostra che le medie imprese stanno crescendo in maniera sempre più rapida, e devono confrontarsi con gli stessi problemi delle aziende di grandi dimensioni; per questo motivo SAP ha deciso di andare incontro a queste esigenze e fornire la potenza del suo ERP in una soluzione cloud con tutti i servizi già integrati e configurati.

“Con GROW with SAP, SAP ha riconosciuto che è necessario soddisfare i requisiti di business e tecnologici delle medie imprese che cercano una soluzione ERP cloud” ha affermato Mickey North Rizza, vice presidente del gruppo enterprise software IDC. “Questa offerta si inserisce nel mercato con una nuova opportunità per sbloccare le comprovate conoscenze e leadership di SAP anche nell’ERP in cloud”.