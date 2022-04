Il Lutech Campus nasce negli ampi spazi polifunzionali del nuovo headquarter di Cinisello. Si tratta di una piattaforma di Open Innovation di formazione e incubazione pensata, disegnata e promossa dal gruppo che tratta, in Italia e in Europa, servizi e soluzioni ICT.

Presentato durante l’evento The Twin Transition Challenge, il Lutech Campus nasce per formare nuovi talenti e supportare le imprese nello sviluppo del loro business, confermando l’impegno dell’azienda nella formazione e l’investimento nell’innovazione.

L’offerta del Lutech Campus, si svilupperà lungo quattro direttrici principali: realizzazione di corsi di formazione per diplomati, laureandi e neolaureati delle discipline STEM, oltre che per i clienti, su tematiche specifiche di innovazione leading edge.

Tra queste, Blockchain, Artificial Intelligence, Quantum Computing, Cybersecurity, 5G & IoT, Fintech & Insurtech, in collaborazione con Università, Centri di Ricerca e specialisti del settore.

Prevede la selezione e incubazione di startup innovative, la realizzazione di un demo lab per studenti e clienti sulle tecnologie selezionate, la creazione di una piattaforma per la realizzazione di eventi e divulgazione scientifica.

I corsi saranno dedicati a giovani che vogliono specializzarsi in ambito STEM, con particolare attenzione nel ridurre il divario di genere nel mondo delle tecnologie e dell’economia digitale, favorendo quindi la partecipazione di studentesse, oltre che nell’agevolare studenti meritevoli che vivono situazioni difficili sia dal punto di vista economico che sociale e nel promuovere il re-skilling di professionisti attivi nel mondo del lavoro.

Contesto del lancio, l’evento “The Twin Transition Challenge”, una tavola rotonda pensata per affrontare le piccole e grandi sfide della transizione ecologica e digitale.

Tra i presenti all’evento Tullio Pirovano, CEO del Gruppo Lutech; Roberta Cocco, membro della task force del Ministero della Transizione Ecologica; Gianluigi Vittorio Castelli, professore della SDA Bocconi School of Management; Agostino Santoni, Presidente di Confindustria Digitale e infine i rappresentati di aziende come Cisco, Dell Technologies, Fortinet, Red Hat, Salesforce, VMware.

“L’innovazione digitale e la rivoluzione green sono le grandi sfide della contemporaneità, – ha affermato Tullio Pirovano, CEO del Gruppo Lutech – e The Twin Transition Challenge è stato un irripetibile momento di confronto”.

“Sviluppare progetti innovativi che contribuiscano all’evoluzione tecnologica del nostro Paese è da sempre il principale obiettivo del Gruppo Lutech. Per questo abbiamo deciso di lanciare il Lutech Campus: per dare il nostro concreto contributo a quei giovani che s’impegnano ogni giorno per il futuro”.

“La creazione del Campus conferma l’impegno di Lutech nella formazione dei talenti sulle tecnologie leading edge, che ne sperimenteranno l’applicazione industriale insieme ai nostri Clienti e Partner” – ha sottolineato Alberto Roseo, Chief Marketing, Communication & Strategy Officer.