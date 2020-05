Guida alla soluzione dei 14 problemi di rete più comuni nelle grandi aziende

Gigamon è un’azienda specializzata in software per la visibilità della rete e monitoraggio del traffico. Le sue soluzioni sono tecnologicamente all’avanguardia e permettono ottimizzazioni che sarebbero impossibili da compiere “a mano” in ambiti complessi di rete come quelli delle grandi aziende.

Recentemente, ha raccolto le esperienze fatte su alcuni grandi clienti in un documento che elenca i 14 dei problemi più comuni che hanno incontrato e come li hanno risolti. La guida è scaricabile compilando il modulo in fondo alla pagina e all’interno scoprirete come la tecnologia di Gigamon ha risolto i seguenti casi:

Indice della guida

#1. Sovraccarico delle VPN aziendali fino al raddoppio del traffico Internet da gestire

#2. Identificazione dei certificati TLS scaduti, delle fonti inaffidabili e dei certificati auto-firmati

#3. Gestione dei punti ciechi del traffico criptato in conflitto con le regole di conformità

#4. Identificare e risolvere velocemente i problemi di scarse prestazioni delle reti

#5. Assicurare una qualità adeguata alla traffico voce nei call center distaccati

#6. Categorizzare l’ampiezza di banda dei clienti per applicazione e categoria

#7. Distinguere il traffico TLS da quello non TLS

#8. Assicurare la conformità degli IoT in azienda ed eliminare quelli estranei

#9. Flussi elefantiaci che rallentano e a volte bloccano gli strumenti aziendali

#10. Accelerare gli aggiornamenti CISCO APPLICATION CENTRIC INFRASTRUCTURE (ACI)

#11. Scoprire minacce informatiche attraverso l’analisi degli eventi sospetti nel traffico VPN dei dipendenti che lavorano in remoto

#12. Sistemi di videoconferenza sovraccarichi

#13. Gli strumenti per l’analisi delle prestazioni delle applicazioni sono troppo carichi

#14. Necessità di scalare in maniera flessibile il traffico per evitare sovraccarichi negli strumenti di sicurezza

La visibilità sui dispositivi di rete e sul traffico è diventata centrale per ottimizzare le risorse e usare in maniera sensata il budget, riducendo al contempo il carico di lavoro di IT Manager e tecnici di supporto.

COMPILA IL MODULO PER SCARICARE LA GUIDA E SCOPRI GLI ENORMI VANTAGGI DELLA COMPLETA VISIBILITA’ SUI DISPOSITIVI E SUL TRAFFICO DI RETE