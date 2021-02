Hackademy: entra nel mondo del lavoro digitale con un corso di coding

Hackademy di aulab è il corso per diventare sviluppatori web full stack. Il percorso forma in soli tre mesi figure professionali pronte per essere assunte nelle aziende IT.

Si tratta di un vero e proprio Coding Bootcamp che permette a tutti gli studenti di essere completi, indipendenti e competitivi. Il tutto per garantire un inserimento rapido in aziende del settore IT.

Hackademy si rivolge a ragazzi senza esperienze pregresse in ambito di sviluppo web, professionisti che vogliono approfondire i temi trattati nel nostro corso, laureati e laureandi che necessitano di esperienza pratica sul campo. A tutti gli studenti vengono offerti i giusti strumenti e la competenza per approcciarsi al mondo della programmazione anche partendo da 0.

La programmazione ad oggetti in Laravel è al centro del corso di coding Hackademy. Laravel è un framework open source perfetto per realizzare siti web e applicativi su misura. È basato su PHP: linguaggio molto richiesto dal mercato perché potente e flessibile. Laravel permette inoltre di manipolare e gestire database in SQL in modo molto semplice. Nel corso del Coding Bootcamp gli studenti approfondiscono inoltre temi come Javascript, Vue.js e CSS.

Qualche tempo fa abbiamo parlato in modo approfondito del corso di coding Hackademy, degli oltre 100.000 posti di lavoro ancora vacanti in questo settore e delle opportunità che il corso offre. Oggi vogliamo parlarvi invece di una delle tante storie di successo che ogni giorno abbiamo il piacere di ascoltare dalla viva voce dei nostri ex-studenti.

Ecco una delle classi di Hackademy durante lo svolgimento del corso.

DevLounge è una giovane start-up al lavoro sullo sviluppo di GameShard: una piattaforma che permette agli organizzatori di tornei esport di organizzare e gestire tutte le fasi di un torneo. Si tratta di un progetto ambizioso e innovativo pronto a rivoluzionare il settore.

Il cuore di GameShard è Laravel: per questo l’azienda ha deciso di assumere e seguire nel percorso di crescita 3 risorse che hanno frequentato il corso Hackademy. Dopo l’assunzione, il CEO ha ringraziato aulab e ha aggiunto: “Queste risorse stanno contribuendo a sviluppare la piattaforma. Il percorso Hackademy è stato fondamentale per il successo durante il colloquio di assunzione e ha permesso alla mia azienda di selezionare le migliori risorse Junior reperibili.”

La classe analizza il codice proposto dai docenti.

Il corso di coding Hackademy ha permesso inoltre di inserire le risorse in organico già in possesso delle fondamenta per l’utilizzo di git. Non solo: l’esperienza maturata durante il percorso permette all’azienda di consultare in modo efficace la documentazione tecnica necessaria all’implementazione di nuove funzionalità della piattaforma GameShard abbattendo i tempi di sviluppo. Il tutto lavorando in team attraverso SCRUM sfruttando le metodologie di sviluppo agili e la pianificazione.

Ad oggi, dopo due anni dall’assunzione della prima risorsa formata in Hackademy, la piattaforma è online da 4 mesi.

Il duro lavoro dei 3 mesi del Coding Bootcamp Hackademy può contribuire non solo alla crescita personale e professionale di ciascun studente, ma anche a realizzare i sogni delle nuove realtà pronte a spiccare il volo in questo settore.

Vuoi saperne di più? Compila il form disponibile a questo link e valuta l’iscrizione ad Hackademy.