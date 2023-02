Dopo essere stata presentata per la prima volta lo scorso anno come concept all’IFA di Berlino, Haier ha portato sul mercato italiano la “lavatrice in abbonamento”.

L’azienda cinese, proprietaria anche dei marchi Candy e Hoover, ha infatti sviluppato in collaborazione con Nuncas l’offerta Washpass, che offre un approccio molto innovativo sia dal punto di vista commerciale sia da quello tecnico.

Washpass è infatti un servizio ad abbonamento mensile tutto incluso, che comprende la macchina, la manutenzione e la fornitura dei materiali di consumo, ossia gli ingredienti attivi che vanno a comporre la soluzione detergente.

L’abbonamento è proposto in tre varianti (small, medium e large), con un numero massimo di lavaggi pari a 100, 220 e 340 all’anno, al costo di 18, 23 e 28 euro al mese per una durata minima di 36 mesi. In tutti i casi è previsto un costo di “attivazione” pari a 150 euro, che comprende la consegna della nuova lavatrice, il ritiro dell’usato e uno starter kit di consumabili.

Il lancio di Washpass conferma una tendenza ormai in atto da diversi anni, che vede affermarsi il noleggio e l’abbonamento come alternativa alla proprietà in un numero sempre maggiore di campi: dalle automobili ai contenuti multimediali, dai software fino agli elettrodomestici.

I benefici di queste formule per le aziende sono spesso significativi, perché consentono di ottenere flussi di introiti molto più stabili e prevedibili, a tutto vantaggio delle possibilità di pianificare investimenti e sviluppo a lungo termine.

Anche gli utenti possono liberarsi dalle incertezze legate al possesso di un bene fisico, che immobilizza molto denaro ed espone a tutti i rischi legati ai danni o all’obsolescenza, avendo un controllo molto più puntuale e prevedibile del proprio budget.

La chimica disaggregata migliora le prestazioni

Nel caso specifico dell’offerta Washpass, la formula in abbonamento consente anche di implementare una tecnologia di lavaggio molto innovativa: all’interno della macchina si trovano infatti quattro diversi prodotti detergenti (smacchiatore, detergente delicato, super sgrassante e finisher), che vengono miscelati in proporzioni diverse a seconda del programma e dei capi da lavare.

Luca Manzoni, AD di Nuncas, ha spiegato: “Disaggregare la chimica dei detersivi è l’idea di raggruppare tutte le materie prime in miscele che possano essere ricombinate direttamente nella lavatrice creando il detersivo migliore per qualsiasi bisogno, senza aggiungere ingredienti non necessari in quel lavaggio”.

“La separazione delle materie prime consente anche di evitare le incompatibilità e aumenta la loro efficacia. Con il doppio vantaggio di un risparmio sull’uso del detergente e risultati di lavaggio migliorati sino al 70%”, ha concluso Manzoni.

Un sistema di sensori si accorge quando i componenti stanno per esaurirsi e provvede a far recapitare una nuova confezione direttamente a casa dell’abbonato.