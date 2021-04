HiSolution annuncia Babel, piattaforma verticale in ambito ICT

HiSolution, centro di competenza italiano, ha annunciato il rilascio della piattaforma software Babel, un mix di consulenza e software che mira a fornire una soluzione ICT di qualità per le aziende.

HiSolution da oltre 15 anni supporta le imprese, di medie e grandi dimensioni e di qualsiasi settore, con servizi nelle aree di telecomunicazioni, networking, data center e security.

L’esigenza di accelerare e semplificare la gestione delle gare per i clienti, in precedenza gestite manualmente, nasce da un’idea di Luca Coturri, CEO di HiSolution, sulla spinta anche della costante accelerazione dei processi di digital transformation in atto presso le aziende.

Coturri ha quindi iniziato un processo interno di sviluppo insieme al proprio team di esperti, realizzando una piattaforma per semplificare le attività e ottimizzare il tempo e gli investimenti in energie umane, garantendo la massima performance in termini di risultati per i clienti.

Il periodo di stop forzato dovuto al lockdown del 2020 ha permesso ai consulenti di HiSolution di dedicare tempo prezioso allo sviluppo della piattaforma Babel, il cui nome si ispira inevitabilmente a portare ordine nella confusione dettata dalla grande mole di informazioni che oggi le imprese si trovano a dover analizzare per poter prendere le decisioni sul business.

Il Team Consulting di HiSolution ha creato una soluzione ex novo, progettando l’architettura della piattaforma basandola sul proprio modello consulenziale: da una parte, il know-how e la competenza verticale nel settore acquisita negli anni, e dall’altra l’utilizzo di tool in grado di automatizzare i processi aziendali.

Babel si presenta al mercato con due moduli principali: Babel Negotiation, ovvero l’applicazione per la gestione delle gare ICT attraverso un innovativo algoritmo dedicato di valutazione automatica delle offerte, e Babel Governance, l’applicazione per tenere sotto controllo costi e servizi ICT, effettuare forecast e gestire azioni di remediation sui fornitori.

All’interno della piattaforma, l’utente ha una visione d’insieme sempre aggiornata sullo stato dei propri contratti, grazie a una serie di modelli con cui può interagire. Tra questi anagrafica, per tenere i contratti aggiornati e sotto controllo con il servizio di application management gestito da HiSolution.

Assessment, che fornisce la fotografia attuale del cliente grazie a report automatici in real time su costi e consumi. Benchmark, per avere informazioni del mercato telco & IT costantemente aggiornate.

Design, per riprogettare il servizio in base alle specifiche esigenze. Negotiation, modulo core di Babel per la gestione di tutti gli step di gara e la valutazione automatica delle offerte grazie ad un algoritmo innovativo proprietario di HiSolution.

Questo consente ai fornitori di inserire le offerte in risposta ai bandi di gara direttamente sulla piattaforma con una sezione dedicata di domande e risposte per facilitare la comunicazione con il cliente.

Governance, un potente motore di reportistica e analisi aggregata e di dettaglio di costi e consumi. Add-on di Project Management, che gestisce il post gara on time & on budget.

Completano l’offerta, il servizio di Help Desk e il monitoraggio proattivo HiTrack, uno dei servizi di punta di HiSolution, che consente la rilevazione costante di cosa accade in rete e la segnalazione di possibili guasti o anomalie ancor prima che il cliente se ne accorga.

Il processo di selezione del fornitore si basa sull’algoritmo di autovalutazione delle offerte ingegnerizzato dal team di HiSolution che permette un’identificazione istantanea delle differenze tra le varie offerte e il miglior fornitore per il cliente.

Luca Coturri, CEO di HiSolution

A fine gara, HiSolution supporta l’azienda nel processo di delivery dei servizi contrattualizzati svolgendo attività di project management (basate sul modello ISIPM che disciplina il project management ed è applicabile a tutti i settori), affiancando il cliente nella realizzazione del progetto contrattualizzato con il fornitore.

«È con orgoglio che presentiamo Babel, frutto della nostra esperienza maturata in tanti anni di attività nel settore Telco & ICT. Questa piattaforma, interamente progettata e realizzata da HiSolution, rappresenta un perfetto mix tra automazione ed esigenze effettive» ha detto Luca Coturri, CEO di HiSolution.

«Se da una parte ha richiesto un algoritmo dedicato per la valutazione delle offerte con l’obiettivo di ridurre al minimo i tempi di gestione per gare e fatture, dall’altra Babel vive di contenuti che hanno bisogno di essere alimentati dalle persone del team aziendale».