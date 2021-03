HiSolution presenta Lelanet, la business unit per le PMI

HiSolution, che si occupa di accelerare i processi ICT delle aziende, ha annunciato un cambio di ragione sociale di IGS Connect, service provider acquisito nel 2019, con l’obiettivo di integrare la propria offerta in ambito telecomunicazioni con servizi mirati per le piccole e medie imprese.

Dopo aver dedicato il 2020 al ripensamento dei servizi tecnologici per integrarli e riprogettare le relative offerte commerciali, all’inizio di quest’anno, l’operazione di rinnovamento è stata completata con il cambio di ragione sociale e la nascita di Lelanet, service provider che eroga servizi tecnologici di connettività, fonia e numerazioni VoIP.

La novità Lelanet risiede nel trattare le PMI alla stregua delle grandi aziende, garantendo loro un’offerta configurabile e servizi professionali erogati ‘as a service mirati’ per soddisfare al meglio le esigenze del cliente. In altre parole, Lelanet offre servizi standard, ma realizzati tailor made.

Se in passato IGS Connect era concentrata sul pricing di ogni singolo servizio, oggi Lelanet propone un’offerta completa, progettando pacchetti per le PMI con relativi e specifici bundle suddivisi nelle categorie di riferimento.

Ogni bundle prevede servizi targettizzati sulla tipologia del cliente e in base al numero di dipendenti dell’azienda, pensati per realtà da 10 a 150 persone. I pacchetti partono da Extra Small, Small, Medium per arrivare a Top e Top Large, con la possibilità per tutti di configurare il progetto: se un’azienda ha necessità specifiche può configurarsi il pacchetto secondo i propri bisogni.

«Il 2021 è per noi l’anno di grossa promozione di Lelanet. Con i servizi che proponiamo, vogliamo favorire la connessione tra persone e tecnologia, ovvero presentare al mercato offerte tecnologiche personalizzate e skillate sui reali bisogni dei clienti» evidenzia Luca Coturri, CEO di HiSolution.

«Il core business di Lelanet parte proprio da questi principi: ascoltare le aziende, offrire servizi professionali a valore e costruire con loro un progetto ad hoc configurato sulle specifiche esigenze».

«Affidabilità, sicurezza, adattabilità, scalabilità e sartorialità sono i valori che contraddistinguono i servizi Lelanet. Ma c’è di più, perché ciò che realmente ci valorizza sul mercato è il nostro supporto completo al cliente, in tutte le fasi del postvendita» sottolinea Marco De Luca, Responsabile Commerciale di Lelanet.

«Siamo in grado di fornire supporto tecnico per classificare, risolvere e archiviare in modo rapido e professionale ogni richiesta. In caso di alert il personale tecnico certificato si occupa proattivamente di anticipare eventuali segnalazioni da parte dell’utente».

Ogni pacchetto offerto da Lelanet prevede un servizio di help desk dedicato e di monitoraggio proattivo che assicura non solo soluzioni chiavi in mano, a canone, studiate ad hoc e sartoriali, ma consente di mantenere la massima proattività sul cliente, guidandolo in ogni fase.

Inoltre, con il Trouble Ticketing il personale è in grado di intervenire prontamente e tenere aggiornato il cliente sull’evoluzione della problematica segnalata. Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30.

Per l’annuncio al mercato di Lelanet è stato sviluppato un nuovo sito web, un hub in cui sono racchiusi i valori aziendali e i servizi tecnologici in ambito connettività, fonia, centrali telefoniche in cloud e caselle mail business.