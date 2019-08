Hotel Startup Village: call aperta fino al 18 agosto

Qualche giorno in più per partecipare a Hotel Startup Village, il bando dedicato a startup innovative nei settori turistico e alberghiero. Questo ha deciso il comitato di organizzazione, prolungando fino a questa domenica l’iscrizione alla propria candidatura per la kermesse che andrà in scena dal 14 al 17 ottobre a Bolzano. Le candidature potranno essere […]

Qualche giorno in più per partecipare a Hotel Startup Village, il bando dedicato a startup innovative nei settori turistico e alberghiero. Questo ha deciso il comitato di organizzazione, prolungando fino a questa domenica l’iscrizione alla propria candidatura per la kermesse che andrà in scena dal 14 al 17 ottobre a Bolzano. Le candidature potranno essere inviate attraverso il sito dedicato. Dopo la chiusura della call saranno selezionate dieci startup provenienti da tutta Europa, che verranno riunite nel cuore della fiera Hotel. Una vera e propria città dell’innovazione che punta i fari sulle realtà operanti nel settore turistico e alberghiero. Fiera Bolzano cerca e ospita i migliori progetti innovativi per il futuro della hotellerie e ristorazione, dalle soluzioni di mobilità sostenibile alle tendenze nell’universo food and beverage fino al design e arredamento dinamico. Le startup che verranno selezionate potranno esporre all’interno del Village a un prezzo agevolato, e saranno inserite all’interno di uno spazio in cui potranno far conoscere i loro prodotti attraverso pitch dedicati, ed entrare in contatto con attori operanti nell’ecosistema locale e nazionale. Al termine dei quattro giorni verrà inoltre consegnato un premio per la migliore startup del settore. Hotel è da oltre 40 anni un punto d’incontro professionale atteso da parte di albergatori, ristoratori, imprenditori, associazioni e startup per potersi confrontare sulla direzione in cui si svilupperà (e si sta già sviluppando) il futuro del settore. I numeri che vanta l’Alto Adige sono importanti: ben 10.000 le strutture ricettive, con oltre 33 milioni di pernottamenti all’anno e 27 stelle Michelin assegnate a 20 chef. L’edizione passata della fiera Hotel ha visto la presenza di 22.000 visitatori e 600 espositori, numeri che, secondo l’organizzazione, sono destinati a crescere.