HP lancia i nuovi PC per il remote working

Molte aziende, nel 2020, hanno dovuto implementare una mentalità “work from anywhere” per rimanere resilienti. Dipendenti e team IT si sono adattati non solo a nuovi modi di lavorare, ma anche a nuovi luoghi: a casa come in ufficio o modelli ibridi. «Abbiamo appreso che il 53% degli utenti finali preferisce un modello di lavoro ibrido tra casa e ufficio e ora l’IT stima che una media del 27% della forza lavoro avrà un modello di lavoro ibrido permanente» spiega HP.

«Con il 47% dei lavoratori che al momento lavora da casa, si presentano nuove sfide per il lavoratore moderno. Per questo HP ha presentato PC aziendali e un monitor ultrawide al recente CES 2021, per aiutare le persone a rimanere connesse, impegnate e produttive ovunque si trovino. Alimentati dai processori AMD RyzenTM PRO serie 50005 e da una lunga durata della batteria, la potenza dei PC HP EliteBook 805 G8 ottimizza la produttività del professionista digitale.

Con un peso iniziale inferiore a 1 kg 19, l’HP ProBook 635 Aero G8 è pensato per essere potente e versatile. Il suo design, la sicurezza aziendale e l’autonomia aiutano a mantenere i dipendenti produttivi e si integrano perfettamente con un telefono cellulare quando utilizzano HP QuickDrop.

HP ProBook 445 G8, HP ProBook 455 G8 e HP ProBook 435 x360 G8 sono destinati ai professionisti di aziende in crescita, indipendentemente dal fatto che lavorino da una scrivania, in una sala riunioni a casa. Con un design migliorato e gli ultimi processori mobili AMD RyzenTM serie 5000 opzionali, i PC ProBook 405 G8 continuano a fornire le prestazioni commerciali, la sicurezza e la durata di cui i dipendenti hanno bisogno durante la giornata lavorativa.

L’HP ProBook x360 435 G8 è dotato di una cerniera a 360 gradi per adattarsi a quattro modalità per creare, presentare e collaborare in modo confortevole.

Per i multi-task che prosperano a casa o in ufficio, il monitor curvo HP P34hc WQHD offre un’esperienza di lavoro coinvolgente con il suo schermo curvo diagonale da 34 pollici. Le persone possono aumentare la produttività fino al 33% con un display ultrawide e sperimentare uno spazio su più display senza interruzioni della cornice.

Con un solo cavo USB-C per video, dati e fino a 65 W di alimentazione per un notebook, questo monitor ultrawide è l’hub della scrivania con un unico cavo di connessione. Con il 56% delle aziende che afferma di concentrarsi maggiormente sul benessere e sull’ergonomia, le impostazioni di altezza e inclinazione regolabili rendono anche semplice trovare la posizione dello schermo più comoda per la migliore configurazione ergonomica.