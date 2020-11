HPE Aruba tra i Leader nel Magic Quadrant for Wired and WLAN Access Infrastructure di Gartner

Aruba, società di Hewlett Packard Enterprise ha annunciato che per il quindicesimo anno si è posizionata nel quadrante “Leader” del “Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure” di Gartner, collocandosi più a destra di tutti i vendor lungo l’asse che identifica la Vision. Per la seconda volta, HPE Aruba ha ricevuto il punteggio più alto nelle sei casistiche di utilizzo esaminate nel report complementare “Critical Capabilities for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure”.

Vale la pena ricordare che HPE Aruba è stata presente all’interno del report Magic Quadrant for Wired & Wireless LAN Access Infrastructure dal 2015 al 2020 (6 anni), Aruba Networks nel medesimo Magic Quadrant dal 2012 al 2014 (3 anni) e nel report Magic Quadrant for Wireless LAN Access Infrastructure dal 2006 al 2011 (6 anni).

Nel report complementare al Magic Quadrant, Gartner Critical Capabilities for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure, Gartner ha valutato l’efficacia dei vendor nel risolvere le esigenze dei clienti nell’ambito di sei casistiche d’uso: Unified Wired e WLAN Access, WLAN-only Refresh/New Build, Wired-only Refresh/New build, Remote Branch Office with Corporate HQ, Performance Stringent Applications e Hands-off NetOps. In ognuna di queste aree HPE Aruba ha ricevuto i punteggi più elevati.

«La nostra cultura “Customer First, Customer Last” riflette l’impegno di HPE Aruba in tutta la sua organizzazione, da come progettiamo i prodotti fino all’offerta dei servizi, volto a supportare i nostri clienti e i nostri partner sul campo nel modo più completo possibile» ha detto Michael Dickman, Senior Vice President of Product Management di Aruba, società Hewlett Packard Enterprise.

«Il rinnovato riconoscimento attribuito a HPE Aruba da Gartner è gratificante e non potremmo essere più orgogliosi della leadership di mercato che abbiamo raggiunto con Aruba ESP (Edge Services Platform). Negli ultimi 15 anni il settore del networking è cambiato, con il passaggio di vendor diversi, ma l’impegno di HPE Aruba nell’innovazione customer-driven ci ha permesso di essere sempre all’avanguardia e diventare leader di mercato nelle tecnologie Edge. Siamo grati a clienti e partner per la fiducia che continuano a riconoscerci».

Oltre allo studio 2020 Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure e al report Critical Capabilities, HPE Aruba ha ottenuto riconoscimenti da Gartner per altri elementi del proprio portfolio. Nel settembre 2020, a due anni dal lancio della soluzione SD-Branch, HPE Aruba si è posizionata nel quadrante Visionary dello studio di Gartner Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure in cui Silver Peak, società recentemente acquisita da HPE Aruba, si è affermata tra i Leader per il terzo anno consecutivo. HPE Aruba è presente nel quadrante Visionary anche nel 2020 Magic Quadrant for Data Center and Cloud Networking.