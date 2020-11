HPE e Wipro insieme per soluzioni di Hybrid Cloud in modalità SaaS

Nei giorni scorsi, HPE ha annunciato una partnership con Wipro Limited, che opera nel settore dell’information technology, della consulenza e dei servizi per i processi aziendali, per fornire congiuntamente il proprio portafoglio di soluzioni di infrastrutture e hybrid cloud in modalità as-a-service. Wipro farà leva su HPE GreenLake per tutto il suo portafoglio di servizi gestiti, così da offrire un modello pay-per-use basato su abbonamento, agile, flessibile e in grado di offrire una “cloud experience” coerente.

L’annuncio della partnership è il prolungamento di una collaborazione decennale tra HPE e Wipro che ha già assicurato soluzioni di trasformazione dell’ambiente di lavoro e di modernizzazione dei Data Center a clienti di diversi mercati, in tutto il mondo. Il Covid-19 ha costretto aziende di ogni dimensione a rivalutare e accelerare i loro piani di trasformazione digitale, soprattutto per quanto riguarda la creazione di ambienti di lavoro ibridi adatti al lavoro da remoto. Wipro virtuadeskTM, l’offerta Wipro di Desktop as-a-service, fornita con HPE GreenLake, promette di dare ai clienti la continuità del business, modernizzando l’ecosistema del loro ambiente di lavoro.

Si tratta di una soluzione VDI, basata su intelligenza artificiale, analisi e automazione. Questa porterà anche velocità e agilità nell’accesso alle applicazioni, insieme alla gestione centralizzata dell’IT per piani di disaster recovery personalizzati. Di conseguenza, i clienti saranno in grado di gestire una varietà di workload per creare ambienti di calcolo virtuali ad alte prestazioni e offrire ambienti di lavoro agili, intelligenti e aggiornati.

«Le dinamiche dell’ambiente di lavoro sono in continua evoluzione e sempre più imprese sono desiderose di adottare il modello ibrido» ha detto Kiran Desai, Senior Vice President e Global Head, Cloud and Infrastructure Services, Wipro Limited. «L’offerta di workplace transformation di Wipro con HPE GreenLake garantirà un ambiente di lavoro digitale efficace attraverso il modello as-a-service. Sfrutteremo le nostre capacità uniche per migliorare le esperienze dei dipendenti e costruire un ambiente di lavoro collaborativo, intelligente, flessibile e sostenibile per aiutare le aziende a raggiungere la trasformazione desiderata».

«Siamo entusiasti di continuare a costruire sulla base della partnership decennale creata con Wipro, aiutando i clienti ad affrontare le sfide più immediate del lavoro da remoto dei loro dipendenti» ha detto Keith White, Senior Vice President e General Manager di HPE GreenLake Cloud Services. «In questa nuova normalità portata dal COVID-19, i clienti si sono rivolti sempre di più a HPE per il nostro ampio portafoglio di soluzioni di infrastruttura VDI sicure, in grado di soddisfare i loro specifici use cases o workload. Non vediamo l’ora di continuare a distribuire la nostra soluzione congiunta con Wipro e di consentire ai clienti di beneficiare dell’agilità e della flessibilità di HPE GreenLake, offrendo al contempo la sicurezza e il controllo di un’implementazione on-premise».