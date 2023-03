La partecipazione di Huawei al Mobile World Congress 2023 è stata l’occasione per annunciare molte novità e offrire una panoramica completa sulle soluzioni più innovative dell’azienda.

Durante i giorni della fiera, Huawei ha organizzato il quinto Industry Digital Transformation Summit, in cui ha riunito clienti, partner ed esperti del settore per confrontarsi su come le tecnologie digitali influenzeranno il futuro, dallo sviluppo economico a quello culturale, sociale e ambientale.

Bob Chen, Vice Presidente di Huawei Enterprise BG, ha dichiarato: “La tecnologia digitale è lo strumento ideale per supportare le industrie nel processo di digitalizzazione. Huawei si concentrerà pertanto su connettività, informatica, cloud e molte altre tecnologie digitali, continuando a infondere uno spirito innovativo per guidare la trasformazione digitale del settore. “.

Huawei supporta le imprese nell’implementazione di reti cloud intelligenti semplificate e ad alta efficienza energetica, massimizzando la produttività digitale e migliorando l’esperienza degli utenti. L’azienda collaborerà con i propri clienti per implementare infrastrutture di rete avanzate, fornendo soluzioni per la digitalizzazione e servendo i diversi settori.

L’azienda ha poi illustrato alcune delle novità più importanti, come Smart campus, che ridefinisce le reti campus lanciando lo switch core di nuova generazione CloudEngine S16700, il primo AP Wi-Fi 7 di livello enterprise AirEngine 8771-X1T, oltre al primo OLT PON 50G e al primo prodotto terminale ottico.

Huawei lancia la prima soluzione di rete iper-convergente semplificata Easy Branch, e ha presentato il primo portfolio di prodotti OSU (Optical Service Unit) end-to-end. Nel segmento Cloud Wan, Huawei ha annunciato i router della serie NetEngine 8000.

Soluzioni per i data center

Huawei si concentra sull’innovazione dell’infrastruttura dei data center per fornire risorse strategiche alle imprese. L’azienda garantisce un’esperienza di servizio ottimale, offre capacità di calcolo voluminose e diversificate e rende i data center più sostenibili, affidabili ed efficienti.

Huawei ha annunciato la prima soluzione di protezione ransomware multilayer, basata sulla collaborazione tra rete e storage, il primo portfolio di prodotti DR DC unificato con storage e coordinamento della connessione ottica e il primo switch DC progettato per una potenza di calcolo diversificata.

Inoltre, per le PMI, Huawei propone OceanStor Dorado 2000 e OceanProtect X3000, le prime combinazioni di storage entry-level basate su un’architettura active-active.

Investimenti nel cloud

Un evento separato ha invece riguardato l’infrastruttura e i servizi Huawei Cloud; in questa occasione, l’azienda ha illustrato le caratteristiche e le novità dell’infrastruttura cloud proprietaria: ‘KooVerse’ è una infrastruttura cloud globale che garantisce una latenza di soli 50 ms e migliora l’esperienza cloud in tempo reale.

‘Landing Zone’ è una soluzione B2B sostenibile e scalabile che permette di gestire le risorse cloud in maniera stratificata e supporta le aziende nella creazione di un sistema di governance IT snello.

‘Cloud Container Instance (CCI)’ è un servizio serverless che permette di eseguire applicazioni containerizzate senza creare o gestire server cloud o risorse sottostanti. Infine, la serie di modelli AI ‘Pangu’ è stata sviluppata per supportare lo sviluppo di farmaci e le applicazioni di visione artificiale (CV).

Questi modelli sono preconfigurati utilizzando centinaia di miliardi di parametri e dimostrano efficacia in oltre 100 casi d’uso in diversi settori.

Huawei Cloud ha presentato la soluzione ‘Cloud on Cloud’ per supportare la crescita degli operatori nel mercato enterprise, offrendo servizi, tecnologie, ecosistemi e risorse di vendita personalizzabili in base alle esigenze individuali.

Nel 2022, Huawei Cloud ha ottenuto importanti progressi, ricevendo il riconoscimento del settore con l’inserimento nel Gartner Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services e ampliando l’infrastruttura globale in Indonesia e in Irlanda. L’arrivo in Turchia, Arabia Saudita e altri mercati che verranno annunciati è previsto per l’anno in corso.