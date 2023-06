Nel corso dell’Intersolar Europe 2023, una delle principali fiere dell’industria del solare nel mondo, Huawei ha presentato i suoi nuovi prodotti fotovoltaici intelligenti e il nuovo brand FusionSolar.

Pixabay

Guoguang Chen, presidente dello Smart PV & ESS business di Huawei Digital Power, ha rivelato la strategia che seguirà l’azienda per migliorare le tecnologie solari e rimanere tra i leader di mercato. L’azienda, ha spiegato Chen, si concentrerà sulla convergenza delle “Tecnologie 4T” (Watt, Bit, Heat e Battery) per investire in ricerca e sviluppo e supportare l’innovazione dell’industria solare.

Huawei rafforzerà le vecchie partnership e ne instaurerà di nuove per promuovere uno sviluppo sano e collaborativo del settore; in particolare, lavorerà con sei partner globali per favorire la sostenibilità del mercato e proporre soluzioni di alta qualità.

Mingming Zhong, presidente dello C&I Smart PV & ESS business di Huawei Digital Power, ha presentato “C&I Optimizer+PV+ESS+Charger+Management System”, una soluzione pensata per applicazioni commerciali e industriali. Nella sua versione completa il sistema comprende il primo ottimizzatore da 1300W compatibile con i moduli 18/210, una serie di inverter per le necessità energetiche del business, un sistema di accumulo di energia da 200 kWh che utilizza l’architettura di stringa intelligente, il sistema modulare di ricarica Supercharge per auto elettriche e un sistema di gestione intelligente commerciale e industriale per collegarsi end-to-end con l’IA.

Credits: Huawei

Nel corso dell’evento è intervenuto anche Steven Zhou, presidente del Residential Smart PV & ESS Business, Huawei Digital Power, presentando la Residential Smart PV Solution 4.0. La soluzione è pensata per aumentare l’autoconsumo domestico di energia solare e offre un framework per la gestione dell’energia per i veicoli elettrici e gli elettrodomestici. Residential Smart PV Solution ottimizza l’utilizzo di energia e sfrutta le capacità dell’intelligenza artificiale per offrire la migliore protezione alla rete in caso di guasti.

Il nuovo brand FusionSolar di Huawei

Il nuovo brand del fotovoltaico Huawei combina la tecnologia digitale, l’elettronica di potenza e l’intelligenza artificiale per offrire ai propri clienti prodotti sicuri e stabili. L’obiettivo dell’azienda è collaborare coi migliori partner del settore per sviluppare un ecosistema aperto a tutti e supportare l’accelerazione del fotovoltaico affinché diventi la principale fonte di energia industriale.

Nel corso dell’evento Huawei ha presentato la soluzione Smart PV di FusionSolar che sfrutta la nuova generazione di inverter SUN2000 330KTL da 1500 V come core del sistema. La soluzione usa inoltre funzionalità di accoppiamento del sistema di accumulo in bassa tensione AC, controllo smart a livello di stringa, capacità di collegamento alla rete tra le migliori sul mercato, architettura di sicurezza multi-livello “5+4” fotovoltaico + accumulo e diagnosi intelligente. Le caratteristiche della soluzione offrono ai clienti costi minori di elettricità, affidabilità di rete e digitalizzazione completa.

Credits: Huawei

Grazie all’innovazione e alle esperienze di prodotto di alta qualità di FusionSolar, l’inverter ha vinto il premio Intersolar e ha ottenuto numerosi riconoscimenti da tutto il settore, distinguendosi come uno degli inverter di stringa ad alta potenza più affidabili sul mercato.

L’Intersolar 2023 è stato anche un’occasione per presentare il “White Paper sulla sicurezza in tutti gli scenari” redatto dalla Huawei eTÜV Rheinland, leader mondiale nei servizi di certificazione e ispezione. Il rapporto certifica che le soluzioni FusionSolar soddisfano e stabiliscono gli standard di sicurezza del settore per le soluzioni fotovoltaiche e di accumulo.

Secondo i dati riportati dall’azienda, a fine marzo Huawei ha contribuito a generare 770 miliardi di kWh di energia pulita in tutto il mondo, riconfermandosi come leader nello sviluppo corretto dell’industria del fotovoltaico e dell’energia pulita.