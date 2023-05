In occasione del Netcomm Forum, tenutosi gli scorsi 17 e 18 maggio presso il MiCo di Milano, Netcomm ha presentato la prima edizione del Delivery Index, indagine sull’eCommerce che studia i comportamenti dei consumatori online e il volume di spedizioni correlato.

Pixabay

Secondo il report, realizzato in collaborazione con Poste Italiane, nel primo trimestre del 2023 sono stati 160 milioni i pacchi spediti come risultato di acquisti online. La maggior parte delle spedizioni – il 23% – riguardava merce del settore fashion e sport, seguita da prodotti di informatica ed elettronica e infine di salute e bellezza.

Più del 27% delle consegne erano per consumatori del Nord Ovest d’Italia; a seguire troviamo il Nord Est del Paese con una quota del 20,6%, il Sud con il 23,2% e infine il Centro con il 18,9%. Le spedizioni verso le isole sono state invece soltanto il 10,1% del totale.

Parte delle spedizioni consistevano anche nei resi dei prodotti acquistati: si parla di una media del 5,4% tra le diverse categorie di merce, con il settore dell’informatica ed elettronica che ha registrato i più alti valori di reso (9,3%).

Pexels

eCommerce: gli italiani scelgono la consegna a casa

La modalità di consegna preferita dagli italiani è l’home delivery, sia a casa propria che nel luogo di lavoro, mentre solo il 15% dei consumatori ha scelto un punto di ritiro come un locker o un ufficio del corriere. Secondo i risultati dell’indagine a guidare questa scelta sono principalmente fattori come l’età e le dimensioni del centro abitato: i consumatori con meno di 24 che vivono in un città con più di 100.000 abitanti sono più portati a scegliere un punto di ritiro invece dell’home delivery.

La modalità di consegna non è invece influenzata dalle tempistiche: il tempo medio di consegna di un pacco si aggira sui 3,3 o 3,5 giorni, sia che si tratti di una consegna a casa che in un punto di ritiro. I consumatori si ritengono molto soddisfatti del servizio di consegna e ritiro per le spedizioni: in media, tra le diverse categorie, gli italiani hanno assegnato 9 punti su 10 alla qualità della rete di spedizioni.

Secondo Roberto Liscia, presidente di Netcomm, il Delivery Index aiuterà gli operatori dell’eCommerce a comprendere meglio il mercato nazionale e migliorare di conseguenza la gestione delle spedizioni.

Pexels

“Una delle prime evidenze che emergono da questi dati è, per esempio, la stretta relazione tra la scelta dei consumatori rispetto alla modalità di consegna e la capillarità dei punti di ritiro – più fitta nei centri urbani maggiormente abitati” ha spiegato Liscia. “Questa frattura tra grandi città e piccoli centri nella possibilità di accedere a diverse opzioni di consegna evidenzia la necessità di incentivare lo sviluppo di accordi e infrastrutture per la realizzazione di punti di ritiro su tutto il territorio, che portano benefici sia economici sia ambientali”.

Il Delivery Index avrà cadenza periodica e costituirà una risorsa molto importante sia per gli operatori logistici, per prendere le migliori decisioni commerciali, sia per le istituzioni, per garantire lo sviluppo omogeneo del settore. “Questa è la chiave per garantire elevati standard nei servizi ai consumatori e, in ultima analisi, per promuovere la crescita economica e la competitività delle imprese italiane” ha affermato Liscia.