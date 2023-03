Gartner ha pubblicato i risultati di un nuovo sondaggio che ha coinvolto i leader di 195 aziende fornitrici di tecnologia tra Europa e Nord America, per approfondire l’impatto della congiuntura economica sulle prospettive delle organizzazioni.

I risultati mostrano un certo grado di ottimismo: nonostante la situazione macroeconomica e geopolitica sia tutt’altro che favorevole, infatti, quasi tre quarti (72%) degli intervistati prevede di aumentare le entrate nel 2023. Inoltre, quasi la metà di questi dirigenti ritiene che sarà in grado di superare la concorrenza.

Mark McDonald, Vice President e Gartner Fellow

Mark McDonald, Vice President e Gartner Fellow, ha commentato: “Sovraperformare in un mercato incerto richiede una capacità superiore alla media di tradurre le ambizioni in fatturato. I risultati del sondaggio indicano che quasi la metà delle aziende (46%) non ha una capacità sufficiente di esecuzione per realizzare in modo affidabile i propri obiettivi”.

Il sondaggio ha rilevato che molte aziende hanno approcciato il 2023 preparandosi per una potenziale recessione. Paradossalmente, molte delle azioni intraprese si sono concentrate sulla riduzione dei costi piuttosto che sulla crescita dei ricavi e sulla rilevanza del mercato.

La rilevanza della tecnologia come chiave per la crescita

Secondo Gartner, la spesa complessiva in tecnologia crescerà del 2,4% nel 2023, mentre la spesa a livello enterprise aumenterà del 4,1%. Questo cambiamento di scenario è il risultato di un crescente interesse degli acquirenti verso i risultati aziendali piuttosto che verso l’acquisto di soluzioni tecnologiche.

I leader del settore devono essere pronti ad aumentare la loro rilevanza in situazioni dinamiche e a fornire soluzioni per la crescita futura, soprattutto quando le condizioni economiche ritorneranno a essere favorevoli. Questo richiederà flessibilità e adattabilità per soddisfare le esigenze dei clienti in continua evoluzione.

“I cambiamenti nel contesto mettono alla prova la rilevanza delle soluzioni tecnologiche. Una minore rilevanza riduce la disponibilità a pagare e rinnovare le relazioni. Gartner considera rilevante la connessione tra la soluzione di un provider e il modo in cui è applicabile alle attuali esigenze dei clienti”, ha commentato McDonald.