Il fornitore globale di soluzioni di rete Cambium Networks ha annunciato ufficialmente quattro nuovi dispositivi di networking basati sulle soluzioni Qualcomm, come la Networking Pro Series.

La nuova lineup amplia il portafoglio di offerte dell’azienda destinate al mercato professionale: i dispositivi sono infatti stati progettati per essere utilizzati in una vasta gamma di scenari, che vanno dall’istruzione alla sanità, dall’azienda all’hospitality.

Le soluzioni integrano le tecnologie di rete più recenti per offrire prestazioni elevate e una connettività stabile, mantenendo alto il rapporto tra prestazioni e costi e garantendo un Tco particolarmente vantaggioso.

Cambium ha dedicato grande attenzione alla facilità di installazione: i dispositivi offrono infatti opzioni di montaggio a parete, a soffitto e sulla scrivania, e sono disponibili in versioni progettate anche per la collocazione all’esterno.

Questi sono i dispositivi della nuova linea:

XV2-22H è un access point Wi-Fi 6 2×2 da parete e da scrivania per interni; offre una larghezza di banda di 2,97 Gbps e switch integrato. È stato pensato per applicazioni nei settori dell’hospitality, abitazioni, istruzione e Pmi.

XV2-21X è un access point Wi-Fi 6 2×2 per interni, con montaggio a soffitto; offre una larghezza di banda di 2,97 Gbps totali. È indirizzato all’hospitality, abitazioni e Pmi.

XV2-23T è un access point Wi-Fi 6 2×2 per esterni, con antenne interne a lunga portata. È ideale per applicazioni di hospitality, istruzione, municipalità, trasporti e logistica.

XE3-4TN è un access point Wi-Fi 6/6E 4×4/2×2 Tri-Band per esterni. Pronto per supportare i 6GHz con radio 5/6GHz software defined. È pensato per applicazioni ad alte prestazioni nel campo dell’istruzione, dei locali pubblici e della produzione.

XE3-4TN, AP Wi-Fi 6/6E 4x4/2x2 Tri-Band da esterno

Gestione semplificata

Il provisioning e le policy di rete sono gestiti con cnMaestro X, un sistema di gestione evoluto che offre una console unificata capace di gestire tutte le caratteristiche delle reti Cambium, wireless e cablate.

Atul Bhatnagar, Presidente e CEO di Cambium Networks, ha dichiarato: “In combinazione con la piattaforma Cambium ONE Network, questi nuovi AP rappresentano un altro modo in cui rendiamo più facile per le aziende assicurare ai propri utenti esperienze di navigazione eccezionali.

Offriamo alle organizzazioni e agli MSP una gestione IT che unifica Wi-Fi, switching, sicurezza di rete, SD-WAN e infrastruttura wireless, il tutto fornito e gestito centralmente nel cloud con cnMaestro X attraverso un’unica piattaforma di servizi di rete”.

Atul Bhatnagar, Presidente e CEO di Cambium Networks

Tutti i nuovi device sono basati sulle piattaforme di Qualcomm. Questo il commento di Ganesh Swaminathan, Vicepresident, product management, di Qualcomm Technologies: “Le piattaforme scalabili Wi-Fi 6 e 6E di Qualcomm Technologies sono ideali per prodotti di connettività stabili, resilienti e ad alte prestazioni, come gli ultimi access point di Cambium Networks.

La nostra collaborazione dimostra come piattaforme per la connettività di qualità superiore, abbinate a innovazioni come ONE Network di Cambium, possano offrire risultati davvero rivoluzionari ai clienti aziendali e alle imprese”.