IBM ha annunciato Cloud Carbon Calculator, una dashboard per aiutare le imprese a tenere traccia delle emissioni di gas serra dei servizi IBM cloud e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità prefissati.

Credits: IBM

La diffusione del cloud ibrido per supportare la trasformazione digitale sta accelerando l’innovazione, ma al contempo ha generato nuove sfide nel garantire la sostenibilità dei processi.

Cloud Carbon Calculator è pensato proprio per supportare le aziende nel percorso di sostenibilità ambientale e affrontare i principali ostacoli per la riduzione di emissioni. Basata su capacità di intelligenza artificiale, la dashboard è in grado di individuare modelli, irregolarità e valori anomali nei dati relativi alle emissioni, aiutando le organizzazioni a individuare i punti critici sui quali agire per ridurre l’impatto ambientale dei loro data center.

“Grazie a IBM Cloud Carbon Calculator, abilitato dall’AI, aiutiamo i clienti a interpretare meglio i livelli di emissioni di gas serra associati ai loro carichi di lavoro IT e forniamo loro le informazioni per adattare le loro strategie e promuovere i loro obiettivi di sostenibilità” ha affermato Alan Peacock, General Manager di IBM Cloud.

Cloud Carbon Calculator consente di analizzare le emissioni raggruppandole per mese, trimestre e anno, monitorando così i progressi in termini di sostenibilità. La dashboard permette inoltre di individuare trend e anomalie per definire strategie volte a ottimizzare l’esecuzione dei carichi di lavoro e i consumi.

Pexels

Lo strumento accede ai dati delle emissioni relative ai singoli servizi cloud e alle sedi; i clienti possono poi filtrare queste informazioni per definire i profili di emissioni delle singole sedi per avere una visione dettagliata delle proprie performance. La soluzione genera inoltre dei report e degli audit trail per semplificare il reporting e l’analisi.

Cloud Carbon Calculator, già disponibile per i clienti IBM, si aggiunge alla suite di servizi della compagnia per la sostenibilità ambientale, integrando soluzioni quali Envizi ESG Suite per l’analisi dettagliata dei dati sulle emissioni, Turbonomic per l’ottimizzazione delle risorse a disposizione del cloud, Planning Analytics per facilitare la pianificazione di budget e soluzioni, e LinuxONE, il server enterprise pensato per carichi di lavoro critici.

Già diverse aziende stanno utilizzando la piattaforma per monitorare le emissioni di gas serra e ridurle in maniera strategica. Con Cloud Carbon Calculator IBM ha rinnovato il suo impegno per garantire la sostenibilità delle nuove tecnologie e aumentare l’efficienza energetica dei carichi di lavoro enterprise.