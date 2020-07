ICOS incarica Federico Marini quale Managing Director

ICOS, distributore a valore aggiunto di soluzioni infrastrutturali e sicurezza IT, ha incaricato Federico Marini quale Managing Director, con la mission di contribuire allo sviluppo delle strategie di business, creando sinergie con reseller e system integrator e confermando l’impegno alla crescita internazionale di ICOS nel settore security ed enterprise software.

Federico Marini, con una consolidata esperienza anche internazionale nella distribuzione a valore e nel canale ICT, ha iniziato la propria esperienza professionale agli inizi degli anni ’90, prima in Du Pont De Nemours Italiana e poi in DeltaDator (oggi Dedagroup), dove ha ricoperto vari incarichi fino ad arrivare alla posizione di Responsabile Commerciale.

Nel 2002 è stato chiamato a fondare la filiale italiana di Computerlinks, con l’incarico di Amministratore Delegato fino ad ottobre 2013, data di acquisizione da parte del gruppo internazionale Arrow Electronics, fornitore globale di prodotti, servizi e soluzioni per gli utenti industriali e commerciali di apparati elettronici e di soluzioni enterprise. Dal 2013 al 2019 Marini ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato per l’Italia e di Regional Director per il Sud-Est Europa di Arrow Enterprise Computing Solutions, mentre negli ultimi mesi è stato nominato nel nuovo Consiglio di amministrazione per il triennio 2020-2022 della Banca Popolare dell’Alto Adige.

“Federico Marini è un manager di grande valore con un consolidato know how in ambito IT e siamo lieti di averlo con noi con un ruolo apicale, certi che, sia il team interno sia l’ecosistema dei nostri partner potranno beneficiare della sua energia e competenza anche a livello internazionale” – sottolinea Riccardo Maiarelli, Presidente di ICOS. “Federico avrà il compito di ampliare la gamma delle soluzioni a portfolio inserite nella nostra divisione di sicurezza degli asset IT per il settore Enterprise, e sarà responsabile, oltre all’Italia, anche dello sviluppo di nuove sedi ICOS in Europa”

“Sono orgoglioso di assumere il ruolo di Managing Director di ICOS, operatore di riferimento storico nella distribuzione a valore delle soluzioni di enterprise software, che da sempre contribuisce allo sviluppo del canale italiano”– evidenzia Federico Marini. “In ICOS ho trovato una realtà dinamica, con un grande orientamento all’innovazione. Il mio obiettivo sarà quello di proseguire la strada già intrapresa, cogliendo tutte le nuove opportunità previste dalla Digital Transformation anche a livello europeo, collaborando con partner tecnologicamente all’avanguardia con i quali crescere, mettendo loro a disposizione servizi a valore ed elevate competenze. Una combinazione che permetterà a tutti di raggiungere grandi risultati.”