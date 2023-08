IFAB, la Fondazione per lo sviluppo dei Big data e dell’Intelligenza Artificiale, ha lanciato la sua terza Call for Projects, un’iniziativa per attrarre e finanziarie progetti innovativi. L’obiettivo della Fondazione è promuovere i progetti interdisciplinari di ricerca applicata per creare un Hub europeo sui Big Data e l’IA.

Pixabay

I progetti dovranno affrontare un’area tematica a scelta tra terra e clima, assistenza sanitaria e medicina, sistemi sociali complessi e nuovi materiali.

Della prima area faranno parte tutti quei progetti volti alla sostenibilità e in particolare alle soluzioni in grado di mitigare le emissioni e che promuovono l’uso di energie rinnovabili. Nella seconda area, invece, ricadono tutti quei progetti che possano facilitare lo sviluppo di piattaforme in grado di migliorare vari aspetti dell’assistenza sanitaria, come la gestione dei flussi e la progettazione per il riuso dei farmaci.

Riguardo i sistemi sociali complessi, i progetti attinenti a quest’area sono quelli che puntano sui gemelli digitali per migliorare la mobilità urbana e i processi di vari settori industriali. I progetti invece dell’area dei nuovi materiali dovranno esplorare metodi innovativi per lo sviluppo e la progettazione di nuovi materiali privilegiando la sostenibilità e l’economia circolare.

Ogni progetto deve sviluppare o sfruttare metodi di calcolo HPC, analisi di big data o intelligenza artificiale, flussi di lavoro cloud ed edge computing. Per ogni area tematica verrà selezionata almeno una delle proposte.

Pixabay

I progetti possono essere presentati anche come proof of concept e le proposte dovranno includere almeno un’azienda privata o un’industria e un partner di ricerca. Le candidature apriranno il 4 settembre e si chiuderanno il 16 ottobre.

Per essere ammessi, i progetti dovranno avere una durata massima di 12 mesi dalla firma dell’accordo di ricerca. Il budget complessivo messo a disposizione da IFAB è di 500.000 euro, e per ogni progetto il finanziamento massimo sarà di 120.000.

“Siamo orgogliosi di questa iniziativa che valorizza la ricerca scientifica sui Big Data e sull’Intelligenza Artificiale, e ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza delle persone sulle nuove tecnologie e il loro impatto sulla vita di tutti i giorni” ha dichiarato Francesco Ubertini, Presidente di IFAB. “Impegnandosi a stimolare una proficua collaborazione tra ricerca e aziende, IFAB punta a sostenere e consolidare progetti innovativi che integrino le competenze tecnico-scientifiche con l’approccio applicativo tipico delle aziende per portare a uno sviluppo sociale più aperto, verso la sostenibilità e l’inclusività”.