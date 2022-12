Il mercato mondiale delle tecnologie di sviluppo low-code raggiungerà i 26,9 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 19,6% rispetto al 2022, secondo le previsioni di Gartner.

L’adozione delle tecnologie low-code sarà accelerata da un maggior numero di dirigenti e team che operano con la tecnologia ma fuori dai tradizionali dipartimenti IT, e da un aumento delle iniziative di iperautomazione a livello aziendale, che proseguiranno almeno fino al 2026.

Le piattaforme applicative (LCAP) saranno la componente più grande del mercato delle tecnologie di sviluppo low-code, con una previsione di crescita del 25% che le porterà a raggiungere quasi 10 miliardi di dollari nel 2023.

Automazione informale

Tuttavia, la ricerca sottolinea come le piattaforme di “citizen automation” (CADP), indirizzate cioè a lavoratori che non hanno una specifica preparazione nello sviluppo di software, crescerà al ritmo più veloce, con una previsione di crescita del 30,2% per il 2023.

CASP viene utilizzato per l’automazione dei flussi di lavoro, la creazione di moduli basati sul web, il collegamento di dati e contenuti tra più applicazioni software-as-a-service e la creazione di report e visualizzazioni dei dati.

Jason Wong, Distinguished VP Analyst di Gartner

Jason Wong, Distinguished VP Analyst di Gartner, ha dichiarato: “L’alto costo dei talenti tecnologici e una crescente forza lavoro ibrida o senza confini contribuiranno all’adozione della tecnologia low-code. Potenziati dalle funzionalità intuitive, flessibili e sempre più potenti degli strumenti di sviluppo low-code, i tecnologi aziendali e i citizen technologist stanno sviluppando soluzioni leggere per soddisfare le esigenze delle loro business unit”.

Gartner prevede che entro il 2026, gli sviluppatori al di fuori dei dipartimenti IT rappresenteranno almeno l’80% della base di utenti per gli strumenti di sviluppo low-code, rispetto al 60% nel 2021.

Il mercato delle tecnologie low-code, che comprendono piattaforme per l’automazione dei processi aziendali, le piattaforme di integrazione as-a-service e la robotic process automation, è destinato a crescere rapidamente nei prossimi anni. Secondo le previsioni di Gartner, la spesa per queste tecnologie raggiungerà i 720 miliardi di dollari nel 2023.