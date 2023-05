L’amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang si è visto tagliare lo stipendio del 10%, a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi. Per Huang si tratta di 2,5 milioni in meno, che riducono il suo incasso totale a 21,5 milioni. Il suo patrimonio personale, che ammonta a circa 26 miliardi di dollari, difficilmente sarà intaccato da tale riduzione.

Le ragioni del mancato raggiungimento degli obiettivi finanziari dell’anno fiscale sono riconducibili ai soliti sospetti: “Un anno difficile, con venti macroeconomici contrari, correzioni delle scorte, COVID-19 e transizioni nell’architettura dei prodotti”, sono alcune delle cose che hanno pesato sul bilancio di Nvidia.

Se la situazione è comune a molte aziende, Huang è tra i pochi leader che hanno deciso di incassare meno dell’anno precedente, condividendo almeno in parte le “vacche magre”. Altri capi d’azienda hanno incassato comunque premi sostanziosi, nonostante conti traballanti e licenziamenti – sto parlando proprio di Google. D’altra parte, come giustamente osserva The Register, il compenso di Huang è già più o meno il doppio rispetto alla media dei suoi pari.

Anche con questi “obiettivi mancati” non si può dire che Nvidia se la stia passando male: la domanda di GPU non fa che crescere, e pare proprio che i datacenter delle AI siano pronti a sostituire il fenomeno crypto – che comunque potrebbe riprendere vigore in ogni momento. E infatti le azioni Nvidia hanno fatto segnare un +73% nell’ultimo anno, e Huang è il principale azionista – nonché il 76esimo uomo più ricco del mondo.