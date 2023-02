Oracle Cloud Infrastructure ha commissionato a 451 Research uno studio che ha coinvolto 2.000 professionisti di aziende con oltre 1.000 dipendenti in (tre quarti in Nord America e un quarto in altre regioni), interrogati sull’utilizzo del cloud all’interno della loro organizzazione.

Dalla ricerca emerge chiaramente che la grande maggioranza dei percorsi di adozione del cloud sta adottando l’approccio multicloud.

Negli ultimi anni, il cloud computing è diventato un pilastro fondamentale del settore IT, grazie alla crescente richiesta da parte delle aziende di maggiore flessibilità ed efficienza operativa.

Nonostante questa tendenza esista ormai da diverso tempo, più del 90% dei partecipanti all’indagine concordano sul fatto che la pandemia abbia ulteriormente stimolato l’interesse e gli investimenti nella tecnologia cloud.

Con la crescita del lavoro da remoto e la necessità di collaborare con nuovi partner e fornitori, molte organizzazioni hanno optato per la strategia multicloud per ottenere la flessibilità e la scalabilità di cui avevano bisogno in questo nuovo contesto.

Melanie Posey, research director Cloud & Managed Services Transformation di 451 Research

Melanie Posey, research director Cloud & Managed Services Transformation di 451 Research, ha commentato: “La mentalità del fornitore unico è morta nel settore del cloud. Il multicloud è la realtà degli ambienti tecnologici aziendali, poiché le organizzazioni cercano di ottenere il giusto mix di soluzioni e funzioni di cui hanno bisogno per operare in modo efficace”.

Il meglio di ogni offerta

La tendenza è evidentissima dai risultati della ricerca: il 98% delle aziende intervistate utilizza o prevede di utilizzare almeno due fornitori di infrastrutture cloud e il 31% ne utilizza quattro o più.

Nel segmento SaaS la differenziazione cresce ulteriormente: il 96% degli intervistati ha riferito di utilizzare o prevede di utilizzare almeno due fornitori di applicazioni cloud, mentre il 45% utilizza applicazioni cloud di cinque o più provider.

L’adozione di strategie multicloud è spinta principalmente da considerazioni che riguardano la sovranità dei dati (41%) e l’ottimizzazione dei costi (40%). Altri fattori importanti sono agilità e innovazione aziendale (30%), l’accesso ai servizi e applicazioni di qualità più elevata (25%) e preoccupazioni per il rischio di lock-in con specifici fornitori (25%).

Le strategie multicloud offrono alle aziende maggiore controllo e flessibilità su come e dove i dati vengono gestiti e utilizzati. In futuro, i dipartimenti IT prevedono di utilizzare cloud multipli per ridondanza dei dati (54%), mobilità dei dati (49%), ottimizzazione dei costi tra cloud pubblici (42%), mitigazione dei rischi per l’ambiente IT (40%) ed espansione geografica (38%).

Leo Leung, vice president di OCI e Oracle Technology

Questo spaccato mostra come le organizzazioni stiano pianificando in modo proattivo l’utilizzo di strategie multicloud per soddisfare le loro future esigenze tecnologiche.

Leo Leung, vice president di OCI e Oracle Technology, ha commentato “Il multicloud è qui, indipendentemente dal fatto che le aziende siano pronte o meno. Le fusioni aziendali possono trasformare anche le strategie IT più stabili in un ambiente multicloud da un giorno all’altro”.