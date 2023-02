Capgemini ha pubblicato una nuova ricerca intitolata Networks on cloud: A clear advantage, che approfondisce la transizione digitale nel settore delle telecomunicazioni.

L’analisi indica che entro i prossimi 3-5 anni quasi la metà (46%) delle società di telecomunicazioni avranno una network capacity completamente cloud-native, a fronte di un investimento medio di almeno 200 milioni di dollari l’anno nella cloud transformation.

Gli “early adopter” di queste tecnologie cloud avranno i maggiori benefici in termini finanziari, di business e di sostenibilità. L’infrastruttura tecnologica sarà la priorità di investimento principale delle telco, con un terzo del totale degli investimenti cloud destinati a questo settore.

L’automazione dei network tramite intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML) rappresenta una delle aree di investimento principali. Il cloud privato è il modello preferito per l’implementazione di queste tecnologie.

Le società che adotteranno queste piattaforme potrebbero rientrare di quasi la metà del capitale investito (47%) nell’arco dei prossimi cinque anni, con benefici finanziari come un miglioramento del 13% del Total Cost of Ownership (TCO), equivalente a un risparmio annuo stimato tra 260 e 380 milioni di dollari per ogni operatore.

Infine, gli early adopter potrebbero vedere un aumento dei ricavi tra 110 e 210 milioni di dollari all’anno nei mercati dove sono presenti piattaforme cloud-based.

Nuove opportunità di business

Le società di telecomunicazioni che hanno intrapreso la cloud transformation citano un aumento del “customer lifetime value” e un miglioramento dell’esperienza del cliente come driver di crescita.

Il customer lifetime value può aumentare attraverso l’offerta di servizi a maggior valore aggiunto ai clienti esistenti e la fidelizzazione degli stessi per ridurre il tasso di abbandono.

L’implementazione di un’architettura di rete Open RAN è un’opportunità offerta dalla cloud transformation nel settore delle telecomunicazioni, che può favorire l’innovazione, ridurre il TCO e aiutare a individuare nuove opportunità di guadagno.

La cloud transformation dovrebbe anche consentire l’introduzione rapida di casi d’uso specifici di settore, soprattutto nel contesto del 5G, come le smart factory altamente automatizzate, le reti 5G private in centri di distribuzione, porti, giacimenti petroliferi, miniere e depositi.

Altri settori in grande crescita sono gli interventi, il monitoraggio e le formazione a distanza abilitati dal metaverso, così come l’utilizzo di realtà aumentata e virtuale (AR/VR) e la chirurgia remota.

Ridurre le emissioni

La cloud transformation nel settore delle telecomunicazioni porterà significativi vantaggi in termini di business, ma anche in termini di sostenibilità, con una possibile riduzione delle emissioni di gas serra del 5%.

Le società di telecomunicazioni prevedono di raggiungere questo risultato principalmente grazie all’implementazione di un’architettura di cloud privato, che permetterà una gestione più efficiente dell’energia e una riduzione delle emissioni provenienti dalle fonti dirette.

L’impiego di AI e machine learning aiuterà inoltre a gestire in modo intelligente il consumo energetico delle mobile tower.

Luca Quattropani, TMT Director di Capgemini in Italia

Luca Quattropani, TMT Director di Capgemini in Italia, ha commentato: “La trasformazione resa possibile dal cloud è un cambiamento fondamentale nell’evoluzione della rete, finora dominata da dispositivi fisici e infrastrutture”.

“Le società di telecomunicazioni sono nella posizione ideale per esplorare le opportunità offerte dal cloud e attivare un ecosistema attorno a sé per sbloccare casi d’uso innovativi, scoprire nuove fonti di guadagno e sprigionare l’intero valore del 5G e delle soluzioni di connettività”, ha concluso Quattropani.