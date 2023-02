Canalys ha recentemente pubblicato un rapporto in cui ha identificato i cambiamenti più significativi registrati nello scorso anno e delineato le previsioni chiave per il 2023 e per gli anni successivi.

Il 2022 ha presentato nuove sfide per l’economia globale, tra cui l’aumento di tassi interesse, inflazione e l’inizio di un conflitto armato in Europa. Le aziende tecnologiche hanno tratto vantaggio dalla digitalizzazione, ma il 2022 ha rappresentato una sfida per molte di esse.

Nonostante il rischio di una recessione, le opportunità per le aziende IT continuano a crescere e il 2023 sarà segnato da un cambiamento di paradigma.

Abbonamenti a consumo

L’era degli abbonamenti è in piena espansione e la maggior parte delle aziende tecnologiche stanno cercando di trasformare i loro modelli di business. I modelli di abbonamento e consumo forniscono una base stabile di clienti ricorrenti ed entrate prevedibili, con potenziale di crescita esponenziale.

Le aziende cloud stanno crescendo rapidamente, mentre i produttori di hardware cercano di adottare i modelli di abbonamento e consumo. Anche le aziende software stanno evolvendo verso il modello SaaS.

La maggior parte delle attività è però ancora basata su un modello di approvvigionamento tradizionale e la maggioranza degli acquisti saranno effettuati come acquisizioni una tantum e non come modelli di abbonamento o consumo. Nei prossimi cinque anni, questa ripartizione del mercato non cambierà significativamente.

L’era del ransomware non sembra vicina a concludersi e continua a rappresentare una minaccia per la sicurezza informatica. La maggior parte della spesa in sicurezza informatica viene destinata alla costruzione di difese, ma queste continuano a essere superate facilmente dagli attaccanti.

Per questo, la risposta e il recupero richiedono miglioramenti significativi. La spesa per i prodotti e i servizi di sicurezza informatica continuerà a crescere, con il rilevamento e la risposta che cresceranno del 34% ogni anno entro il 2026.

Solo i fornitori di sicurezza con accesso ai centri operativi di sicurezza (SOC) potranno sfruttare questa opportunità e dovranno reclutare analisti più qualificati e responsabili della risposta agli incidenti, e utilizzare l’automazione per ridurre gli avvisi e diminuire il tempo di risposta.

La bolla potrebbe scoppiare

Nel 2022 ci sono state molte IPO (offerte pubbliche iniziali) negli Stati Uniti, ma la maggior parte delle società quotate non erano redditizie al momento del loro debutto in borsa. Questa tendenza è coerente con gli ultimi 5 anni, dove il 78% delle società quotate in offerta pubblica ha avuto utili negativi.

Gli investitori hanno puntato sulla crescita a lungo termine, grazie a bassa inflazione e bassi tassi di interesse. Con l’aumento dell’inflazione e dei tassi di interesse e la recessione globale incombente, però, gli investitori richiedono redditività a breve termine e non saranno in grado di sostenere utili negativi.

Ciò porterà a un’impennata dei fallimenti aziendali, ma anche a opportunità per società in buona salute per acquisire attività a un prezzo più conveniente.

I semiconduttori stanno governando il mondo e la dipendenza mondiale da questi componenti comporta un rischio strategico che è stato a lungo sottovalutato. La maggior parte dei semiconduttori è prodotta a Taiwan, ma gli Stati Uniti stanno cercando di cambiare questa situazione.

Nel frattempo, la transizione di molte aziende, tra cui Apple, verso l’utilizzo di semiconduttori ARM sta cambiando la struttura del settore.

Anche i fornitori di cloud pubblico stanno adottando sempre più Arm, e Canalys prevede che entro il 2026 la metà di tutti i servizi cloud pubblici sarà basata su questa tecnologia. Nel mondo dei PC, molti produttori di computer dovranno scegliere se seguire la tendenza verso ARM o rischiare di perdere quota di mercato.

Secondo il report entro il 2026 un terzo dei PC sarà basato sull’architettura ARM, con un cambiamento significativo per il settore.

La pandemia ha causato una grande rivoluzione nel mondo del lavoro, incluso un boom di assunzioni nel settore tecnologico. La crescita rallentata delle entrate e la potenziale recessione stanno però portando le aziende a ridurre i costi, andando anche tagliare i posti di lavoro.

Canalys prevede una riduzione del 9% dell’organico nei fornitori di tecnologia, con almeno 190.000 persone che perderanno i loro ruoli. Questo significa che ci sarà un maggiore pool di talenti nel mercato, offrendo alle aziende l’opportunità di assumere talenti di alta qualità a costi inferiori.

Anche se ci sono pressioni sui costi a breve termine, le aziende che sfrutteranno questa opportunità potranno avere successo a lungo termine grazie ai dipendenti che assumono.

La crescita del cloud

I marketplace cloud sono diventati parte della strategia di molte aziende grazie all’accelerazione data dalla pandemia. I mercati cloud, guidati dagli hyperscaler, stanno crescendo a una velocità vertiginosa. I fornitori di sicurezza guidano il gruppo segnalando una crescita del 600% anno su anno.

I grandi marketplace cloud hanno abbassato le commissioni al 3% per consentire offerte multi-partner. Miliardi di dollari di sviluppo sono finanziati da AWS, Microsoft, Google e Salesforce, e il private equity sta finanziando mercati di nicchia.

Il comportamento degli acquirenti sta cambiando, privilegiando l’integrazione rispetto al prezzo e al supporto. Un esempio di successo è Tackle.io, una società di servizi che aiuta i fornitori a ottenere elenchi e migliorare le prestazioni nei mercati cloud, che ha ottenuto una crescita del 7977% in tre anni.

I mercati cloud stanno crescendo rapidamente e questo sta accelerando i cambiamenti nel settore della distribuzione IT. Con i fornitori di sicurezza informatica e software che cercano di sfruttare i marketplace hyperscaler, i distributori stanno vedendo una minaccia ai loro modelli di business.

I clienti finali si affidano però ancora a partner fidati per gestire gli acquisti sul mercato. Secondo Canalys, entro il 2025, un terzo degli acquisti di mercato avverrà tramite i partner di canale. Questo porterà ad una maggiore urgenza per i distributori legacy di adeguarsi.

La crescita dell’hardware infrastrutturale sarà sostenuta dalla domanda di modernizzazione, ma i distributori rappresenteranno una quota sempre minore delle vendite. Il consolidamento sarà una via di crescita per i grandi distributori regionali e globali, ma dovranno rafforzare la loro proposta di valore sia per i fornitori sia per il canale.

Tuttavia, i distributori legacy sono ancora vincolati a modelli di business e strutture finanziarie vecchie e non riescono a tenere il passo con le richieste avanzate. Molti distributori stanno investendo in segmenti a crescita più elevata, ma sono superati da attori più specializzati e nuovi entranti con capacità di servizi professionali e automazione.

Questi nuovi attori possono crescere rapidamente, ma non hanno le dimensioni e le risorse dei distributori legacy, quindi la sfida per i distributori è trovare un equilibrio tra crescita e stabilità.

Il segmento networking

Nel prossimo futuro, la domanda di servizi di infrastruttura cloud sarà un fattore chiave nella crescita del segmento server. La trasformazione digitale e l’adozione di SaaS e servizi online causeranno un aumento della capacità dei data center e una maggiore spesa in infrastruttura IT.

La maggior parte dei server sarà fornita da pochi grandi produttori e il cloud pubblico arriverà a una spesa di 140 miliardi di dollari nel 2022. Le vendite dei prodotti di rete stanno superando i server come la più grande categoria di infrastruttura IT.

Il networking è in forte crescita grazie al Wi-Fi 6 e alla trasformazione digitale in settori come istruzione, sanità e vendita al dettaglio. Nel 2023, LAN wireless e switching cresceranno del 16%, ma la crescita diminuirà nel 2024.

Se tutto andrà come previsto, il Wi-Fi 7 sarà disponibile tra tre anni e aumenterà la velocità fino a quattro volte rispetto agli standard attuali. Anche se il networking non è un tema di tendenza, offrirà comunque molte opportunità per il canale.

La sostenibilità è necessaria

La sostenibilità è diventata una priorità per le aziende a causa dell’aumento dei costi energetici e dell’insicurezza energetica globale. La consapevolezza dei clienti riguardo all’efficienza dei data center sta aumentando e molti partner di canale hanno investito in competenze per l’ottimizzazione energetica.

I nuovi server sono molto più efficienti dal punto di vista energetico rispetto a quelli vecchi. Ciò sta contribuendo a una maggiore attenzione sulla sicurezza energetica, con investimenti in fonti di energia rinnovabile.

Le grandi aziende stanno sviluppando le loro strategie di sostenibilità per ridurre la produzione di anidride carbonica e raggiungere gli obiettivi NetZero. L’efficienza IT diventa un’opportunità importante per clienti e partner, nell’ottica di misurare e ridurre le emissioni.

Per la regione Asia Pacifico è ancora prevista una crescita economica nel 2023, nonostante il peggioramento dell’economia globale. Il Sud-est Asiatico e l’India sono le due principali economie in crescita, mentre la Cina affronta sfide crescenti.

La Cina ha guidato l’economia della regione dal 2000, ma l’India diventerà sempre più centrale in futuro, con una popolazione che ha appena superato quella della Cina molte società tecnologiche globali che si stanno spostando verso questo Paese.

L’India ha molte opportunità per diventare una potenza sia regionale sia globale nel settore IT, ma dovrà risolvere diverse criticità in termini di burocrazia, infrastrutture e gestione del cambiamento climatico.

Il governo sta spingendo molto sulla produzione, la forza lavoro sta crescendo, la digitalizzazione è ai massimi storici e molte organizzazioni straniere stanno investendo in India. Questo porterà notevoli opportunità per i partner di canale e i distributori per cercare di sfruttare il successo dell’India.