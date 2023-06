Il mercato degli MSP, in crescita da ormai tre anni, si sta ormai strutturando: nell’ultimo anno è diminuito il numero di microaziende ed è aumentato quello di realtà più organizzate, con un numero maggiore di impiegati e un importante aumento del fatturato.

Pixabay

Il nuovo Report MSP di Achab, presentato in occasione dell’MSP Day tenutosi gli scorsi 8 e 9 giugno, ha evidenziato l’evoluzione del trend: negli ultimi 5 anni si è registrato un aumento costante del numero di fornitori che gestiscono oltre 100 clienti, ed è salita al 43% la percentuale di aziende che superano il milione di euro di fatturato.

Le realtà più piccole si ritrovano a gestire comunque un parco macchine con 500 o più endpoint, e il 30% di esse ne gestisce oltre 1000, a riprova del fatto che si sta verificando il passaggio da “artigiano dell’IT” a “imprenditore dell’IT”.

I risultati del report, illustrati da Andrea Veca, Managing Director di Achab, confermano anche il passaggio dal vecchio modello di business reattivo (“break fix”, ovvero il classico approccio “a chiamata”) a un modello proattivo in cui primeggiano sistemi di controllo remoto e piattaforme RMM, in sostituzione degli interventi in loco. In crescita anche il numero di fornitori che usano strumenti di PSA (Professional Software Automation) e di ticketing per l’help desk.

Andrea Veca, Managing Director di Achab. Credits: Achab

A livello di settori di attività, gli MSP italiani sono attivi nell’ambito della produzione (89% dei rispondenti), e più dell’80% anche negli studi professionali; ciò evidenzia un aumento dell’efficienza operativa che consente ai fornitori di offrire lo stesso pacchetto di servizi a clienti eterogenei.

I fornitori di servizi hanno anche affermato di sentire il bisogno di approfondire argomenti quali la cybersecurity, l’organizzazione dei processi aziendali e le attività di vendite e marketing. La sicurezza informatica, in particolare, è il tema più spinoso e preoccupante: il 42% degli MSP ha affermato di aver avuto clienti vittime di attacchi ransomware nel 2022, e il 72% ha avuto clienti colpiti da attacchi di phishing, spear phishing e business email compromise; quasi un quarto di essi ha avuto perdite di almeno 10.000 euro.

L’ultimo anno è stato particolarmente positivo per gli MSP: il 63% dei rispondenti all’indagine ha dichiarato di aver aumentato il proprio fatturato, e solo il 3% lo ha diminuito; tra i primi, il 42% ha affermato di averlo aumentato di più del 15%. I fornitori si dicono ottimisti e convinti di poter incrementare ulteriormente i propri guadagni, di fatto confermando che il settore dei servizi IT è in fermento e non si arresterà.