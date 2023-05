Secondo il nuovo rapporto sul mercato dei chatbot pubblicato da MarketsandMarkets, il mercato dei chatbot arriverà a triplicare il suo fatturato nell’arco di cinque anni, passando dai 5,4 miliardi di dollari nel 2023 a 15,5 miliardi di dollari entro il 2028, con un CAGR del 23,3%.

L’analisi indica che i chatbot saranno sempre più utilizzati nei contact center per gestire le richieste di routine dei clienti e liberare gli agenti umani per problemi più complessi. I chatbot possono essere utilizzati per lo screening iniziale delle richieste, la gestione delle domande frequenti e l’assistenza clienti 24/7.

Fonte: MarketsandMarkets

Gli analisti si aspettano quindi che il settore dei contact center cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) molto elevato.

I chatbot mobile, programmi di intelligenza artificiale integrati in app di messaggistica e siti web che consentono agli utenti di interagire con le aziende e di ricevere assistenza personalizzata, rappresenteranno il segmento con la maggior quota di mercato durante il periodo preso in esame.

Interazione da menu

Secondo MarketsandMarkets, la maggior parte dei chatbot avrà una struttura semplice una modalità di interazione guidata da menu: un chatbot basato su menu è un tipo di chatbot che utilizza un insieme di opzioni predefinite per guidare gli utenti attraverso una conversazione.

Invece di consentire agli utenti di inserire testo in formato libero, il chatbot presenta una serie di opzioni tra cui l’utente può scegliere.

Questo tipo di chatbot è spesso usato quando i possibili input dell’utente sono limitati e ben definiti, come ordinare cibo da un ristorante, prenotare appuntamenti o rispondere alle domande frequenti.

Fonte: MarketsandMarkets

Durante i prossimi cinque anni, Markets&Markets ritiene che l’area in cui il mercato dei chatbot crescerà in misura maggiore sarà l’Asia-Pacifico. Questa tendenza è attribuibile alla crescente richiesta di esperienze di ricerca personalizzate e pertinenti, che i chatbot possono fornire alle aziende della regione.

In particolare, i chatbot possono migliorare il servizio clienti e aumentare l’engagement attraverso l’erogazione di supporto 24/7 e suggerimenti personalizzati. Inoltre, consentono di alleggerire il carico di lavoro dei team di assistenza clienti, permettendo loro di concentrarsi su richieste di maggiore complessità.